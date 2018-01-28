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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

از سوی سازمان راهداری مطرح شد؛

هشدارنسبت به یخ‌زدگی در جاده‌های برفگیر/مردم تاحدممکن سفر نکنند

هشدارنسبت به یخ‌زدگی در جاده‌های برفگیر/مردم تاحدممکن سفر نکنند

یک مقام مسئول با اشاره به برودت هوا و احتمال یخ‌زدگی جاده‌ها در کشور از مردم تقاضا کرد که حتی الامکان از سفر در ساعات پایانی شب و فرداصبح پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، یاسر خالدی مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور اظهار داشت: با توجه به اطلاعیه سازمان هواشناسی در خصوص برودت هوای کشور به ویژه در  استان‌های تهران و البرز که به منفی ۵ و منفی ۸ می‌رسد از مردم در خواست می‌شود به دلیل یخ‌زدگی سطح جاده‌ها  از تردد در ساعات پایانی امشب و ساعات ابتدایی صبح روز فردا خودداری کنند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور تاکید کرد: از مردم تقاضا می‌شود حتی الامکان تا زمان طلوع خورشید و گرم شدن سطح جاده‌ها برای شروع سفر خود تامل کنند.

کد مطلب 4212148
فرشته رفیعی

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