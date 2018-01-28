محمد جواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی در استان قم، گفت: ایستگاه اصلی هواشناسی قم که در شهرک شکوهیه قرار دارد برای این شهر عدد ۱۷ میلی‌متر بارش برف و باران را نشان داده است.

وی در ادامه با بیان اینکه حداقل دمای امروز منفی ۲ و حداکثر یک درجه است، گفت: دما هوا برای فردا هم در حداقل منفی ۷ و در حداکثر ۲ درجه پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول هواشناسی استان قم ادامه داد: هوای امروز قم هم ابری و در برخی از ساعات همراه با بارش پراکنده برف و باران پیش بینی می‌شود که بارش‌ها از عصر امروز قطع خواهد شد.

وی بیان کرد: فردا هم هوای قم کمی تا قسمتی ابری و در برخی از ساعات وزش باد را به همراه خواهد داشت و این پیش بینی برای روز سه‌شنبه هم به همین شکل ادامه دارد.

طی روزهای آینده بارندگی نداریم

ترابیان بیان کرد: در حال حاضر هم با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته طی چند روز آینده سامانه بارش زا وارد استان نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اطلاعیه و اخطارهای لازم برای آمادگی استان در برابر برف و باران، گفت: اداره کل هواشناسی استان قم روز پنج‌شنبه هفته گذشته با صدور اطلاعیه‌ای بارش‌ها را اعلام کرده بود و در روز شنبه هم با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته اخطاریه لازم مبنی بر بسته شدن راه‌ها را داده بود.

کارشناس مسئول هواشناسی استان قم تأکید کرد: حتی جلسه مدیریت بحران روز شنبه برگزار شد و در زمینه بسته شدن راه‌ها تبادل نظرات و مباحث لازم صورت گرفته بود.