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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

قطع بارش‌ها از عصر امروز در قم/ هواشناسی اخطار داده بود

قطع بارش‌ها از عصر امروز در قم/ هواشناسی اخطار داده بود

قم - کارشناس مسئول هواشناسی استان قم گفت: بارش برف و باران از عصر امروز یکشنبه در قم قطع می‌شود و هوای این استان صاف خواهد شد.

محمد جواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی در استان قم، گفت: ایستگاه اصلی هواشناسی قم که در شهرک شکوهیه قرار دارد برای این شهر عدد ۱۷ میلی‌متر بارش برف و باران را نشان داده است.

وی در ادامه با بیان اینکه حداقل دمای امروز منفی ۲ و حداکثر یک درجه است، گفت: دما هوا برای فردا هم در حداقل منفی ۷ و در حداکثر ۲ درجه پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول هواشناسی استان قم ادامه داد: هوای امروز قم هم ابری و در برخی از ساعات همراه با بارش پراکنده برف و باران پیش بینی می‌شود که بارش‌ها از عصر امروز قطع خواهد شد.

وی بیان کرد: فردا هم هوای قم کمی تا قسمتی ابری و در برخی از ساعات وزش باد را به همراه خواهد داشت و این پیش بینی برای روز سه‌شنبه هم به همین شکل ادامه دارد.

طی روزهای آینده بارندگی نداریم

ترابیان بیان کرد: در حال حاضر هم با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته طی چند روز آینده سامانه بارش زا وارد استان نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اطلاعیه و اخطارهای لازم برای آمادگی استان در برابر برف و باران، گفت: اداره کل هواشناسی استان قم روز پنج‌شنبه هفته گذشته با صدور اطلاعیه‌ای بارش‌ها را اعلام کرده بود و در روز شنبه هم با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته اخطاریه لازم مبنی بر بسته شدن راه‌ها را داده بود.

کارشناس مسئول هواشناسی استان قم تأکید کرد: حتی جلسه مدیریت بحران روز شنبه برگزار شد و در زمینه بسته شدن راه‌ها تبادل نظرات و مباحث لازم صورت گرفته بود.

کد مطلب 4212149

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    نظرات

    • داود IR ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
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      پاسخ
      " اعلام کرده بود " کجا اعلام کرده بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نباید این موضوع رو به زور هم که شده می کردید تو کله مردم، شما که تخصصتون همینه هر چی رو بخواید می تونید بزور کنید تو کله مردم،

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