بازطراحی مجدد اهداف مسابقات در سطوح ملی در سند مسابقات قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عی سرابی، مسئول کمیته فنی ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور طی گفت و گوی تلفنی در برنامه "نمای نزدیک" با اشاره به فراخوان نظرسنجی در مورد پیشنویس سند مسابقات قرآن گفت: تهیه این سند سفارش دبیرخانه ستاد عالی مسابقات به یک گروه مطالعات فرهنگی بوده که در جلسات مختلف ستاد و شورای معین ستاد مطرح شده و صاحب نظران و اساتید از کارگروه های مختلف در اصلاح و تکمیل سند اظهار نظر داشتند.

وی با اشاره به مهمترین بهانه تولید و تهیه سند مسابقات قرآن خاطرنشان کرد: بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلات اسلامی و گسترش مسابقات در سطوح مختلف لازم است به صورت دقیق تر و مطالعات بیشتر ابعاد فرهنگی، اعتقادی، سیاسی و اجتماعی برگزاری مسابقات مورد توجه قرار گیرد و طراحی و برنامه ریزی طوری باشد که ما را به اهداف منتهی کند.

سرابی اظهار کرد: مسابقات قرآن به نوعی برای قاریان حرفه ای تبدیل به یک کنکور مانندی شده به طوریکه یک قاری تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا در مسابقات به رتبه ممتاز دست پیدا کند تا کارکردش در جامعه در ابعاد مختلف افزایش پیدا کند، آیا این اهداف اصلی در مسابقات است بنابراین خلا نبود سند جامعی در مسابقات احساس شد.

مسئول کمیته فنی ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن با بیان اینکه این سند کارکردهای مسابقات را در ابعاد مختلف و اهداف کلان و بین المللی و ملی و منطقه ای تبیین می کند، تصریح کرد: برای تحقق این اهداف در سند راهکارهایی ارائه می شود و ممکن است مسابقات در سطوح ملی بازطراحی مجدد شود و برای رسیدن به اهداف تغییرات عمده ایجاد گردد.