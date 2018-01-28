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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

پرداخت مطالبات مراکز درمانی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

پرداخت مطالبات مراکز درمانی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه، از پرداخت مطالبات مراکز درمانی مناطق زلزله زده استان توسط این بیمه خبر داد.

کیومرث مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، از پرداخت مطالبات مراکز درمانی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد و گفت: با تخصیص اعتبارات لازم، مطالبات مراکزدرمانی سرپایی طرف قرارداد(مراکز خصوصی) مناطق زلزله زده تا آذر ماه سال جاری بصورت کامل پرداخت شد.

وی افزود: تسویه حساب کامل (مراکزبستری) بیمارستانهای شهرستانهای زلزله زده تا مرداد ماه و بیمارستانهای شهرستان کرمانشاه و سایر شهرستانها نیز تا خرداد انجام شد.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین هزینه درمان مراکز سرپایی کرمانشاه و سایر شهرستانهای نیز تا مهرماه تسویه شد.

کد مطلب 4212151

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