کیومرث مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، از پرداخت مطالبات مراکز درمانی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد و گفت: با تخصیص اعتبارات لازم، مطالبات مراکزدرمانی سرپایی طرف قرارداد(مراکز خصوصی) مناطق زلزله زده تا آذر ماه سال جاری بصورت کامل پرداخت شد.

وی افزود: تسویه حساب کامل (مراکزبستری) بیمارستانهای شهرستانهای زلزله زده تا مرداد ماه و بیمارستانهای شهرستان کرمانشاه و سایر شهرستانها نیز تا خرداد انجام شد.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین هزینه درمان مراکز سرپایی کرمانشاه و سایر شهرستانهای نیز تا مهرماه تسویه شد.