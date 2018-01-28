ممانعت پلیس راه گیلان از تردد خودروها در محورهای منتهی به قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین محمدپور در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت راه های استان گیلان، اظهار کرد: در محور رشت - قزوین بنابر آخرین اطلاع دریافتی از پلیس راه استان قزوین گردنه کوهین در حوزه قزوین با توجه به کولاک شدید و بارش در این منطقه در حال حاضر راه مسدود است.

وی افزود: پلیس راه استان گیلان نیز برای کمک به پلیس راه استان قزوین از تردد خودرها در محورهای منتهی رشت به قزوین اعم از لوشان، منجیل، رودبار و عوارضی امام زاده هاشم از تردد خوردها جلوگیری می کنند.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی و همچنین کوهستانی استان، گفت: همه خودروها برای تردد در محورهای مواصلاتی استان گیلان باید زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و تردد در محورهای کوهستانی بدون بستن زنجیر چرخ امکان پذیر نبوده و پلیس از تردد این خودروها ممانعت به عمل می آورد.

وی تصریح کرد: در محورهای جلگه ای نیز شاهد بارش برف در اکثر مناطق استان به ویژه در مناطق شرقی هستیم.