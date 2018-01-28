به گزارش خبرگزاری مهر، گسترش همکاری هلال احمر و شهرداری به منظور آمادگی در برابر زلزله در نشست مشترک مدیران جمعیت هلال احمر با مدیران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد زمینه و عنوان های توسعه همکاری ها و تعاملات دو جانبه از سوی کمیته ای مشترک با بهره گیری از تفاهم نامه امضاء شده میان این دو نهاد و اسناد بالادستی، استخراج و اجرایی شود.

همچنین در این نشست مدیران جمعیت هلال احمر در 31 استان کشور به عنوان معین تهران به بررسی برنامه آمادگی برای زلزله محتمل تهران پرداختند.

مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه زلزله اخیر تهران، هشداری برای توجه بیشتر به این مخاطره و فرصتی برای افزایش آمادگی بیشتر است، گفت: جمعیت هلال احمر آماده گسترش همکاری با شهرداری تهران به ویژه با بهره گیری از ظرفیت پایگاه های مدیریت بحران است و تفاهم نامه ای که در این زمینه موجود است می تواند بستر ساز باشد.

وی همچنین از بازگشت لایحه قانون مدیریت بحران کشور از مجلس به دولت برای بازنگری و تقویت بیشتر آن خبر داد و گفت: تصویب این قانون به عنوان سند بالا دستی می تواند راهگشا و ترسیم کننده نقشه راه برای تقویت ساختارهای مدیریت بحران باشد. البته در حاضر جمعیت هلال احمر، هفت سناریو را برای اقدام مناسب در زمان زلزله محتمل تهران پیش بینی کرده است.

دکتر احمد صادقی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در این نشست به تشریح تاریخچه شکل گیری این سازمان و اقدامات انجام شده پرداخت و گفت: با توجه به وسعت و جمعیت تهران، باید با نگاه محله محوری به توسعه گروه های داوطلب مردمی در سطح محلات همراه با تامین تجهیزات مناسب و گسترش آموزش های امداد و نجات در سطوح و اقشار مختلف جامعه توجه بیشتری شود.

جانشین شهردار در شورای هماهنگی مدیریت بحران با تاکید بر ظرفیت مناسب 102 پایگاه مدیریت بحران موجود در سطح مناطق و محلات تهران و خانه های دوام و ایمنی در سراهای محلات گفت: این ظرفیت ها در کنار طرح هایی همچون طرح مدرسه آماده ، اجرای مانورهای محلی و ایجاد گروه های داوطلب واکنش اضطراری محلات (دوام) فرصت های مناسبی برای تقویت آمادگی بیشتر به شمار می آید.

کاظم شریفی، معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر کشور نیز به طرح های جدید جمعیت هلال احمر در حوزه آموزش از جمله استاندارد سازی شیوه آموزش، توسعه زیرساخت های آموزشی، ایجاد شبکه محققان و توسعه همکاری با مجموعه های علمی اشاره کرد و گفت: هلال احمر آمادگی دارد تا برای آموزش شهروندان تهرانی با مفاهیم امداد و نجات و ترویج فرهنگ ایمنی برنامه ریزی نمایند. البته باید در این حوزه سرمایه گذاری بیشتری شود تا آموزش ها با محتواهای مناسب تهیه و با شیوه های متنوع و جذاب به طور مستمر ارائه شود.

حسین کتابدار، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران نیز بازنگری در قانون مدیریت بحران کشور، رفع کمبودهای جمعیت هلال احمر تهران، ایجاد زیرساخت های مناسب، تقویت ناوگان ترابری و بازنگری در سطوح تعریف شده بحران را ضروری خواند و گفت: تهران از چهار پایگاه اقماری ذخیره تجهیزات امداد و نجات با مساحت 43 هزار متر مربع انبار برخوردار است اما مجلس و دولت باید با پیش بینی و تامین اعتبارات مناسب برای رفع کمبودها در زمینه ذخیره اقلام امداد ونجات و شبکه حمل و نقل چاره اندیشی نمایند.

مهندس محسن نادی معاون آمادگی، عملیات و پدافند غیرعامل نیز در این نشست با بیان شاخص های آسیب پذیری تهران در برابر زلزله از جمله 3260 هکتار بافت فرسوده، تراکم بالای جمعیت و فرسودگی و فشردگی شریان های حیاتی به یکی از سناریوهای محتمل زمین لرزه اشاره کرد و با ارزیابی توان موجود پاسخگویی، میزان کاستی ها را قابل توجه خواند و تاکید کرد که از همین رو باید 30 استان معین تهران از برنامه کمک به پایتخت برخوردار باشند.