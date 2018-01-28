به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، صادق سکری در تشریح آخرین وضعیت حرکت قطارها به‌خصوص از مبادی تهران اظهار داشت: از شب گذشته که بارش برف در استان تهران و بسیاری از استان‌های کشور آغاز شد، مجموعه راه‌آهن تلاش کرد که از نظر سیر قطارها مشکلی رخ ندهد.

وی ادامه داد: به‌هرحال بسیاری از جاده‌ها و آزادراه‌های کشور مسدود بود بنابراین راه‌آهن تلاش کرد که پذیرای مسافران در مسیرهای بین شهری باشد.

سکری با رد موضوع یخ‌زدگی سوزن در مسیر ریلی تهرانـ مشهد، گفت: از همین شب گذشته تاکنون ۲۵ قطار وارد ایستگاه تهران شدند که بسیاری از آن‌ها از مبدأ مشهد بوده است.

وی اظهار کرد: هیچ قطار برون‌شهری از برنامه حذف نشده است و تنها به دلیل کاهش دید افقی و بارش برف، پذیرش قطارها با تأخیر انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر موضوعی به اسم یخ‌زدگی سوزن رخ داده بود، قطعاً هیچ قطاری امکان عبور از روی ریل را نداشت، درحالی‌که در حال حاضر پذیرش قطار در ایستگاه راه‌آهن تهران ادامه دارد.

سکری افزود: در راستای ارائه خدمات سریع‌تر به قطارهای برون‌شهری، سیر قطارهای حومه‌ای نیز ادامه دارد، اما اعزام آن‌ها نسبت به قطارهای برون‌شهری کمتر است.