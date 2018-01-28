۷ بانوی قزوینی به اردوی تیم ملی کبدی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خدابنده لو، محدثه یولچی خانی، زکیه ململی، سهیلا شهسواری، مینا شهسواری، مرضیه فیضی به عنوان ورزشکار و منیژه فیضی بعنوان مربی از قزوین به اردوی تیم ملی کبدی بزرگسالان دعوت شدند.

اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان بعد از پایان رقابت های لیگ برتر از ۱۱ بهمن به میزبانی مشهد برگزار می شود.

ملی پوشان برای شرکت در بازیهای آسیایی جاکارتای اندونزی ۲۰۱۸ خود را آماده می کنند.

تیم کبدی بانوان استان هم اکنون در مرحله نهایی لیگ برتر بانوان در مشهد برای کسب عنوان قهرمانی با حریفان پیکار می کند.

تیم های ووشو استان عازم رقابت های انتخابی تیم ملی

تیم استان با ترکیب، آرین افراز ملک رودی، محمد رضا سلطانیان، عرفان مرادخانی، محمد مهدی رضائی، امیر حسین نوری، علیرضا سلطانیان، رضا قدیمی، موسی الرضا گلچینی و اشکان برجی خانی راهی رقابت های انتخابی تیم ملی شدند.

روح اله گل محمدی، پرویز مرادی و مهدی سعادت پور، هدایت تیم استان را بر عهده دارند.

رقابتهای انتخابی تیم ملی به میزبانی شهر مقدس مشهد از امروز با شرکت ۳۲ تیم طی ۶ روز در دو بخش تالو و ساندا برای اعزام منتخبین به رقابتهای جهانی ۲۰۱۸ برزیل برگزار می شود.

درخشش تیم تیراندازی بانوان استان در لیگ برتر

در پایان رقابت های لیگ برتر تیراندازی تفنگ و تپانچه بادی کشور، تیم هیئت تیراندازی قزوین در تپانچه بادی بعد از تیم مقاومت تهران نایب قهرمان شد.

تیم تفنگ بادی بانوان استان هم با ۴ امتیاز اختلاف در این رقابت ها عنوان چهارم را کسب کرد.

حسین زکی زاده هدایت تیم های لیگ برتری تیراندازی استان را بر عهده داشت.

الهام هریجانی در بخش تپانچه و دینا فرزاد خواه در بخش تفنگ در ترکیب تیم مقاومت تهران در لیگ برتر به مقام قهرمانی و سومی دست یافتند.

این رقابت ها بصورت متمرکز در محل فدراسیون تیراندازی در تهران برگزار شد.

دو ژیمناست قزوینی به اردوی تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک راه یافتند

در پایان رقابتهای انتخابی تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک در رده سنی های سنی، یاسر حاجی خانی و محمد رضا نبی پور از قزوین به تیم های ملی نوجوانان و جوانان راه یافتند.

حاجی خانی با کسب عنوان سوم رده سنی نوجوانان و نبی پور با قهرمانی در رده سنی جوانان جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند.

این رقابت ها طی دو روز در سالن شهید آذر پی تهران برگزار شد.

علی رضا نبی پور هدایت ژیمناست های استان را بر عهده داشت.

یخ نورد قزوینی در ایتالیا چهارم شد

محسن بهشتی راد در رقابت های جام جهانی ایتالیا در ماده سرعت یخنوردی عنوان چهارمی را کسب کرد.

بهشتی پیش از این در مسابقات سوییس مقام نهم جهان را کسب کرده بود.

این یخ نورد ملی پوش قزوینی در این رقابت ها با کمی بد شانسی و گیر کردن تبر در یخ فرصت روی سکو رفتن را از دست داد.

یخ نوردان روس عناوین برتر این رقابت ها را از آن خود کردند.

بانوی قزوینی سرپرست تیم ملی کشتی بانوان شد

مه سیما بابایی بعنوان از قزوین به عنوان سرپرست نخستین اردوی تیم ملی کشتی بانوان در این اردو شرکت می کند.

ملی پوشان در رشته کلاسیک برای شرکت در رقابت های جهانی، تمرینات خود را امروز تا ۱۶ بهمن در آبادان برگزار خواهند کرد.

رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی بانوان برای اولین بار ۲ آذر در تهران برگزار شد.

تیم والیبال نوجوانان شهرداری قزوین عنوان سوم لیگ یک را از آن خود کرد

در پایان مرحله نهایی مسابقات والیبال نوجوانان دسته یک کشور، تیم والیبال شهرداری قزوین در بازی رده بندی با شکست ۳ بر صفر تیم کریمه قم عنوان سوم را کسب کرد.

تیم های صنایع اردکان یزد و لاستیک بارز کرمان هم اول و دوم شدند.

مهران هاشمی، مجتبی حق شناس و احمد شریفی هدایت تیم استان را برعهده داشتند.

مرحله نهایی مسابقات والیبال نوجوانان دسته یک کشور، با شرکت ۷ تیم در سالن هلال احمر قم برگزار شد.