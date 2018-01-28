افزایش ۲۵ هزار نفری ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خنیفر در نشست خبری که در استودیو الفبا برگزار شد گفت: دانشگاه فرهنگیان ۲۵ هزار دانشجو_معلم از مهر ۹۷ پذیرش می کند.

وی افزود: از ۱۵ هزار تا ۲۵ هزار آمادگی پذیرش دانشجو -معلم داریم. تعداد دقیق آمار، رشته و جنسیت را وزارت آموزش و پرورش باید اعلام کند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: از وزیر تقاضا کردم که ۱۰۰ هزار ردیف استخدام برای ما از سازمان استخدامی دریافت کنند تا ردیف های ما پیش از سال داده شود و بتوانیم برای سال های آینده نیز برنامه ریزی کنیم. وزیر آموزش و پرورش از این پیشنهاد استقبال کردند و در حال رایزنی هستیم.

وی بیان کرد: یک میلیون فضای آموزشی داریم که ۳۰۰ هزار آن نیاز به بهسازی و نوسازی دارد که اگر دانشجو پذیرش داشته باشیم، اقدام به بهسازی و نوسازی کنیم.

خنیفر افزود: در خیز کمبود نیروی انسانی که سال های بعد داریم باید تدبیر داشته باشیم‌.

وی گفت: در سال های آینده در ۱۴۰۴ رشد جمعیت تا ۱۷ میلیون دانش آموز را داریم. بالطبع در سال های ۹۹ تا ۱۴۰۰ بیش از ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته می شوند که باید تدبیر داشته باشیم.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: زمانی که ماده ۲۸ را وضع کردند، هوشمندانه بود، در حال حاضر به عنوان اضطرار نگاه می کنیم.

وی با انتقاد کیفی از ماده ۲۸ گفت: دانشجویان سایر دانشگاه ها که دوره مهارتی یکساله می بینند، با عجله می خواهند دروس ۴ ساله را که دانشگاه فرهنگیان به دانشجوهای خود ارائه می دهند، آموزش بگیرند.

خنیفر افزود: باید مسئولان نسبت به مراکز تربیت بدنی و فرهنگیان تغییر نگرش داشته باشند و نگاه حداقلی به نظام آموزشی وجود نداشته باشد و به عنوان سرمایه گذاری به این مراکز نگاه شود.

وی با بیان اینکه اغلب کشورها پیشرو، تربیت معلم دارند، گفت: باید با دانشگاه های برتر همانند دانشگاه تهران و شهید بهشتی که در علوم تربیتی نقش دارند، قرداد منعقد کنند.

وی گفت: اگر امروز بگویند از دانشگاه فرهنگیان بروم، دو میلیون چک نقد برای مراکز خیریه می کشم.

خنیفر بیان کرد: مخالف و موافق تفکیک جنسیتی در دانشگاه فرهنگیان نیستم اما این ابلاغ از سوی سیاست گذاران کشوری است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: اگر سر شش ماه تکلیف سرپرستی بنده مشخص نشود و وزیر آموزش و پرورش مرا به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی نکند، نمی ایستم و استعفا می دهم و می روم.