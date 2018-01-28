مسیرهای هوایی و زمینی خود را به روی آمریکا نمی بندیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر پاکستان طی اظهاراتی اعلام کرد که با وجود تعلیق ۲۲۵ میلیون دلاری حمایت های نظامی آمریکا به پاکستان، اسلام آباد مسیرهای هوایی و زمینی خود را به روی واشنگتن نخواهد بست.

وی در ادامه گفت که آمریکا از طریق پاکستان نیروها و تجهیزات خود را به افغانستان اعزام می کند و تاکنون بیش از ۱۱ میلیون پرواز از طریق مسیرهای هوایی پاکستان به افغانستان انجام داده است.

عباسی در ادامه تاکید کرد که با وجود خلف وعده واشنگتن و عدم عمل به تعهدات خود در قبال اسلام آباد و قطع حمایت های نظامی آمریکا به پاکستان، ما هرگز قطع همکاری نخواهیم کرد و مسیرهای هوایی و زمینی خود را به روی آمریکا نخواهیم بست.

نخست وزیر پاکستان افزود: ما براین باوریم که باید در راه مبارزه با تروریسم همکاری های لازم صورت گیرد؛ یک طرف همکاری ها در جنگ علیه تروریسم در افغانستان نیز پاکستان است. بنابراین ما همچنان به همکاری های خود ادامه می دهیم، چرا که امنیت و ثبات در افغانستان تضمین کننده امنیت و ثبات در پاکستان است.

لازم به ذکر است که چندی پیش واشنگتن ۲۲۵ میلیون دلار از کمک های نظامی خود به پاکستان را به بهانه حمایت اسلام آباد از گروه های تروریستی قطع کرد و اعلام کرد که اگر این کشور با پایگاه های امن تروریست ها در خاک خود مبارزه نکند، همه کمک های واشنگتن به اسلام آباد را قطع خواهد کرد.