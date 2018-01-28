امداد رسانی به ۷۹ نفر در استان سمنان/ ۳نفر در اروانه مفقود شدند

علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ۷۹ نفر توسط هلال احمر استان سمنان از شامگاه شنبه تا صبح یکشنبه نهم بهمن ماه۹۶، امداد رسانی شدند، تاکید کرد: این تعداد در گردنه های استان شامل رشم و شهمیرزاد و توسکستان گرفتار شدند که خوشبختانه مشکلی برای کسی رخ نداد.

وی افزود: حادثه قابل ذکر روز یکشنبه در استان، مفقود شدن سه نفر در گردنه اروانه سرخه است که این افراد طبق گزارش خانواده هایشان برای جمع آوری هیزم به منطقه وارد شده و مفقود شدنشان صبح یکشنبه گزارش شده است.

معاون عملیات هلال احمر سمنان گفت: اکیپ های هلال احمر با وجود برف فراوان برای امداد رسانی و یافتن سه مفقودی اعزام شدند.

یحیایی بیان کرد: در حادثه ای مشابه و همزمان با شامگاه شنبه نیز دو خودرو در جنگل ابر شاهرود گرفتار شدند که با اعزام نیروهای امدادی به منطقه چهار سرنشین این دو خودرو امدادرسانی ونجات یافتند.