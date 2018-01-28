  1. جامعه
  2. محیط زیست
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹

درخواست محیط زیست از مردم برای حمایت از حیات وحش

درخواست محیط زیست از مردم برای حمایت از حیات وحش

اداره کل محیط زیست استان تهران از مردم خواست در حفاظت از حیات وحش سرما زده مناطق محیط‌بانان را همیاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر اداره کل محیط زیست استان تهران از مردم خواست در حفاظت از حیات وحش سرما زده مناطق محیط‌بانان را همیاری کنند.

در این اطلاعیه آمده است؛ همزمان با بارش رحمت الهی و برودت هوا و از طرفی هجوم حیات وحش مناطق به پایین دست محیط‌بانان استان تهران هم اکنون برای امدادرسانی به حیات وحش استان در آماده باش کامل هستند.

در ساعات اولیه صبح امروز کار علوفه دهی به حیات وحش مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان تهران از سوی محیط‌بانان آغاز شده است.

مناطق تحت مدیریت تحت پایش ویژه یگان حفاظت محیط زیست استان قرار دارد.

از همشهریان عزیز درخواست می شود در حفاظت از حیات وحش سرمازده مناطق با محیط‌بانان همکاری و همیاری کنند.

شهروندان درصورت رویت هرگونه حیات وحش آسیب دیده، موضوع را بلافاصله به نزدیکترین پاسگاه محیط بانی اطلاع دهند.

مردم مهربانی با حیوانات و پرندگان شهری را درنظر داشته باشند.

کد مطلب 4212219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها