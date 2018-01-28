اتوبان کرج در محدوده استان البرز بازگشایی شد

تقی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت راه‌های استان البرز پیرو بارش شدید برف و کولاک، اظهار کرد: تمامی جاده‌های استان البرز تا ساعت هشت و نیم شب گذشته باز بودند و مشکلی در محورهای مواصلاتی وجود نداشت.

وی بابیان اینکه در لاین شمالی اتوبان تهران - کرج روزانه ترافیک معمول را شاهد بودیم که این امر به سبب بارش شدید برف شدت یافته بود، افزود: بارش برف، برودت هوا همچنین یخبندان درون شهر و خروجی‌های کرج باعث افزایش بار ترافیکی در اتوبان تهران - کرج - قزوین شد.

رضایی عدم نمک‌پاشی به‌موقع در خروجی‌های کرج را یکی از عوامل ترافیک شب گذشته دانست و بابیان اینکه لغزندگی معابر سبب شد بار ترافیک به اتوبان سرازیر شود، گفت: همکاران راهداری از هفته گذشته طبق اعلام هواشناسی آماده‌باش بودند و شب گذشته در خلاف جهت اتوبان اقدام به نمک‌پاشی در مسیر کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز تصریح کرد: عمده مشکل در محدوده تهران در لاین شمالی و جنوبی است و محورهای مواصلاتی استان البرز بازگشایی‌شده است.

رضایی بابیان اینکه علی‌رغم اخطاریه‌های هواشناسی از هفته‌های گذشته بیش از ۹۰ درصد خودروها بدون زنجیر چرخ در حال حرکت هستند، گفت: محور کرج - چالوس در حال حاضر مسدود اما وضعیت محور اصلی شهرستان طالقان به همت عوامل راهداری روان شده است.