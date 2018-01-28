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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز:

اتوبان کرج در محدوده استان البرز بازگشایی شد

اتوبان کرج در محدوده استان البرز بازگشایی شد

کرج - مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز از بازگشایی اتوبان کرج در محدوده استان البرز خبر داد.

تقی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت راه‌های استان البرز پیرو بارش شدید برف و کولاک، اظهار کرد: تمامی جاده‌های استان البرز تا ساعت هشت و نیم شب گذشته باز بودند و مشکلی در محورهای مواصلاتی وجود نداشت.

وی بابیان اینکه در لاین شمالی اتوبان تهران - کرج روزانه ترافیک معمول را شاهد بودیم که این امر به سبب بارش شدید برف شدت یافته بود، افزود: بارش برف، برودت هوا همچنین یخبندان درون شهر و خروجی‌های کرج باعث افزایش بار ترافیکی در اتوبان تهران - کرج - قزوین شد.

رضایی عدم نمک‌پاشی به‌موقع در خروجی‌های کرج را یکی از عوامل ترافیک شب گذشته دانست و بابیان اینکه لغزندگی معابر سبب شد بار ترافیک به اتوبان سرازیر شود، گفت: همکاران راهداری از هفته گذشته طبق اعلام هواشناسی آماده‌باش بودند و شب گذشته در خلاف جهت اتوبان اقدام به نمک‌پاشی در مسیر کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز تصریح کرد: عمده مشکل در محدوده تهران در لاین شمالی و جنوبی است و محورهای مواصلاتی استان البرز بازگشایی‌شده است.

رضایی بابیان اینکه علی‌رغم اخطاریه‌های هواشناسی از هفته‌های گذشته بیش از ۹۰ درصد خودروها بدون زنجیر چرخ در حال حرکت هستند، گفت: محور کرج - چالوس در حال حاضر مسدود اما وضعیت محور اصلی شهرستان طالقان به همت عوامل راهداری روان شده است.

کد مطلب 4212220

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