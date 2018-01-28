به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده ظهر یکشنبه در دیدار استاندار اردبیل با فعالان قرآنی تصریح کرد: اردبیل از استان های فعال در عرصه قرآنی است و چهره های ملی و بین المللی متعددی را معرفی کرده است.

وی افزود: اردبیل در برگزاری مسابقات، مقام های کسب شده، دوره های آموزشی و حضور فعال در برنامه های قرآنی اغلب رتبه های سوم تا پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان به فعالیت ۴۵۰ موسسه و خانه قرآنی اشاره و تاکید کرد: متاسفانه فعالیت موسسات با اعتبارات حداقلی است و بیشتر از مشارکت بخش خصوصی استفاده می شود

به گفته ستوده برای ترویج آموزه های قرآن در سطح جامعه ضروری است نسبت به ترویج قرآن و راهیابی به منازل، تربیت حافظان قرآن و تمرکز زدایی فعالیت های قرآنی اقدام کرد.

وی مراکز قرآنی را نیازمند حمایت دانست و خواستار توجه برنامه ریزان استان به ترویج برنامه های قرآنی شد.