جلسه نوبت صبح بررسی کلیات بودجه ۹۷ پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه برای بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ دقایقی پیش به پایان رسید.

در جلسه نوبت صبح ۷ نماینده در مخالفت با لایحه بودجه و ۷ نماینده در موافقت با لایحه بودجه سخنرانی کردند.

علاوه بر این سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز به بیان دفاعیاتی از گزارش این کمیسیون در مورد لایحه بودجه سال ۹۷ پرداخت.

جلسه نوبت عصر مجلس ساعت ۱۴ آغاز خواهد شد.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت از نمایندگان خواست رأس ساعت ۱۴ در مجلس حاضر شوند تا جلسه رسمی به حد نصاب برسد؛ زیرا تعداد زیادی از نمایندگان به دلیل وضعیت جوی نتوانستند به مجلس برسند.

محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه نیز اعلام کرد در صورت تاخیر نمایندگان بررسی لایحه بودجه در شیفت سوم کاری ادامه خواهد یافت.