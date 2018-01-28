تداوم امدادرسانی ها در «حسن آباد»/احتمال انسداد هراز وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین الماسی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص امدادرسانی ها و اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت بحران، در پی بارش برف در استان تهران گفت: در داخل شهر تهران مشکلی وجود ندارد و با همکاری شهرداری تهران نمک پاشی در کلیه معابر این شهر انجام و نیز برف روی درختان تکانده شده است.

وی با بیان این که محور هراز به دلیل جلوگیری از اتفاقات ناگوار بسته شده بود، افزود: با توجه به تجربیات گذشته پس از بارش برف در استان تهران بلافاصله محور هراز بسته شد و ساعاتی قبل پس از انجام اقدامات لازم بازگشایی شد و در صورت تداوم بارش برف و تصمیم راهور منطقه امکان بسته شدن مجدد محور هراز وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران از بازگشایی محور تهران- قم خبر داد و گفت: هماهنگی های لازم با شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام و تانکرهای سوخت به «حسن آباد» ری و «ورداورد» اعزام شد، همچنین گروه های امدادرسان هلال احمر برای کمک به شهروندانی که در محدوده حسن آباد در برف مانده بودند اعزام شده است و امدادرسانی به این عزیزان ادامه دارد.

با اشاره به اینکه از لحظات اولیه بارش برف در استان تهران دستگاه های هلال احمر،اورژانس، آموزش و پرورش در ستاد مدیریت بحران استان حضور یافتند گفت: براساس تصمیم اتخاذ شده تیم هلال احمر به مناطق وردآور و حسن آباد قم برای کمک رسانی به شهروندانی که در برف مانده بودند اعزام شد.

وی از فراخوان شهرداران سراسر استان تهران برای نمک پاشی معابر خبر داد.