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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران خبر داد؛

تداوم امدادرسانی ها در «حسن آباد»/احتمال انسداد هراز وجود دارد

تداوم امدادرسانی ها در «حسن آباد»/احتمال انسداد هراز وجود دارد

تهران- مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران از تداوم امدادرسانی ها در «حسن آباد» خبر داد و در خصوص بازگشایی محور هراز نیز گفت: در صورت تداوم بارش برف امکان بسته شدن مجدد محور هراز وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین الماسی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص امدادرسانی ها و اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت بحران، در پی بارش برف در استان تهران گفت: در داخل شهر تهران مشکلی وجود ندارد و با همکاری شهرداری تهران نمک پاشی در کلیه معابر این شهر انجام و نیز برف روی درختان تکانده شده است.

وی با بیان این که محور هراز به دلیل جلوگیری از اتفاقات ناگوار بسته شده بود، افزود: با توجه به تجربیات گذشته پس از بارش برف در استان تهران بلافاصله محور هراز بسته شد و ساعاتی قبل پس از انجام اقدامات لازم بازگشایی شد و در صورت تداوم بارش برف و تصمیم راهور منطقه امکان بسته شدن مجدد محور هراز وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران از بازگشایی محور تهران- قم خبر داد و گفت: هماهنگی های لازم با شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام و تانکرهای سوخت به «حسن آباد» ری و «ورداورد» اعزام شد، همچنین گروه های امدادرسان هلال احمر برای کمک به شهروندانی که در محدوده حسن آباد در برف مانده بودند اعزام شده است و امدادرسانی به این عزیزان ادامه دارد.

با اشاره به اینکه از لحظات اولیه بارش برف در استان تهران دستگاه های هلال احمر،اورژانس، آموزش و پرورش در ستاد مدیریت بحران استان حضور یافتند گفت: براساس تصمیم اتخاذ شده تیم هلال احمر به مناطق وردآور و حسن آباد قم برای کمک رسانی به شهروندانی که در برف مانده بودند اعزام شد.

وی از فراخوان شهرداران سراسر استان تهران برای نمک پاشی معابر خبر داد.

کد مطلب 4212226

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