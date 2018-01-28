۸ کشته و زخمی در درگیری مسلحانه حامیان هادی و نیروهای جنوبی یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای وابسته به ژنرال «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی جنوبی یمن که مورد حمایت امارات است یکی از پایگاه های نظامی وابسته به نیروهای «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن را تصرف کرده اند.

امروز یکشنبه شهر عدن که پایتخت موقت دولت مستعفی یمن است به صحنه درگیری مسلحانه عناصر وابسته به جریان های جنوبی یمن و نیروهای نظامی وفادار به عبدربه منصور هادی تبدیل شده است.

پایگاه عربی ۲۱ گزارش داد که این درگیری ها در منطقه «خور مکسر» در شهر عدن صورت گرفته و بر اساس گزارش های اولیه چندین کشته و زخمی نیز به همراه داشته است. در همین راستا خبرگزاری آلمان به نقل از منابع بیمارستانی گزارش داده که در این درگیری ها تاکنون یک نفر کشته و ۷ تن دیگر زخمی شده اند.

خبرگزاری آناتولی ترکیه نیز به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که این درگیری ها علاوه بر منطقه خور مکسر در ورودی منطقه «کریتر» در مرکز عدن نیز شکل گرفته است. شاهدان عینی نیز اعلام کرده اند که تقریبا تمام خیابان های عدن مسدود شده است و جنگنده های ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان به صورت مداوم بر فراز شهر پرواز می کنند.

پیشتر «حسن باعوم» یکی از رهبران جریان های جنوبی یمن از شهروندان یمنی ساکن استان های جنوبی این کشور خواسته است تمام توان خود را برای مقابله با اشغالگران خارجی به کار ببندند. بعد از اینکه شورای انتقالی جنوبی یمن خواستار سرنگونی دولت مستعفی یمن شده است تنش ها میان جریان های جنوبی یمن تحت حمایت امارات و جریان وابسته به عربستان که از عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن حمایت می کند در عدن بالا گرفته است.

«احمد عبید بن دغر» نخست وزیر دولت عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن هم ساعاتی پیش در صفحه توییتر خود به نیروهای شورای انتقالی جنوبی یمن هشدار داده بود که دولت هادی اجازه تکرار سناریوهای گذشته را در عدن نخواهد داد.