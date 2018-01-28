سرهنگ جواد درستکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جاده‌های استان اصفهان با توجه به بارش‌های اخیر اظهار داشت: در حال حاضر بارش برف و مه گرفتگی در گردنه ملا احمد به سمت نایین، گردنه نیه به سمت نطنز و کاشان، آزاد راه امیر کیبیر کاشان به قم، جاده قدیم قم و جاده نطنز به اردستان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه همچنین محور شهرضا به اردستان و محور ظفرقند به اردستان دچار مه گرفتگی است، ابراز داشت: همراه داشتن زنجیر چرخ در محورهای اعلام شده الزامی است.

رئیس اداره اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ یک از جاده‌های استان اصفهان مسدود نیست، افزود: در جاده‌های محور غرب استان اصفهان نیز امروز گزارش بارش برف نداشتیم.