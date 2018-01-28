۵۰۰عنوان برنامه ویژه کودکان و نوجوانان درخراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره حمیدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: باید کودکان را با اهداف، ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی آشنا کنیم.

وی بابیان اینکه دهه فجر نیز بستری مناسب برای آشنایی نسل جوان با دستاوردهای انقلاب اسلامی است، گفت: با توجه به متقارن بودن ایام الله دهه فجر با دهه فاطمیه، باید برنامه هایی متناسب نیز اجرایی شود.

حمیدی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده کمیته کودک و نوجوان استان در دهه فجر بیان کرد: بیش از ۵۰۰ برنامه توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سطح استان اجرایی می شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی بیان کرد: برگزاری ایستگاه نقاشی کودک، معرفی شخصیت امام خمینی (ره) و شخصیت‌های موثر در پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری جشن انقلاب در مراکز ثابت و سیار و معرفی پرتال کودک و نوجوان به خانواده ها در فضای مجازی از جمله برنامه های پیش بینی شدده است.

وی ادامه داد: دیدار کودکان با مسئولان استانی، عضویت رایگان کودکان در مراکز کانون پرورش فکری، برپایی نمایشگاهی از تولیدات و انتشارات کانون و نشست‌های تخصصی با مناسبت های دهه فجر و ایام فاطمیه از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

افتتاح اولین کتابخانه مرکز سیار روستایی نهبندان

حمیدی از افتتاح اولین کتابخانه مرکز سیار روستایی نهبندان خبر داد و افزود: با افتتاح این مرکز، ۲۵ روستا از شهرستان نهبندان پوشش داده می شوند.

وی افتتاح نمایشگاه زندگی حضرت زهرا(س) با محوریت نقش بانو در مبارزه با استکبار ستیزی، انتشار پوستر کودک و نوجوان، معرفی کتاب ها با موضوع انقلاب و اهدای کتاب به کتابخانه ها را از دیگر برنامه های این ایام عنوان کرد.

حمیدی اظهار کرد: نواختن زنگ انقلاب در تمام مراکز کانون های پرورش فکری استان همزمان با ورود امام(ره)، برگزاری شعر و خاطره با موضوع فجر و انقلاب و اجرای نمایش عروسکی برای کودکان بستری در بیمارستان ها از دیگر برنامه های ایام الله دهه فجر است.

وی برگزاری فیستیوال عکس و فیلم کودک، برگزاری ایستگاه نقاشی و کاردستی، برگزاری کارگاه های فرهنگی را از دیگر برنامه های این ایام داسنت و گفت: آغاز به کار طرح «سفر کتاب» به منظور تشویق کودکان و نوجوانان به مطالعه نیز از دیگر این برنامه ها است.

حمیدی از برگزاری مسابقه عکاسی با عنوان «تجلی حضور» در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن خبر داد و گفت: برگزاری کارگاه های فرهنگی هنری و ادبی با موضوع انقلاب اسلامی، برگزاری نشست تخصصی جوانان، افتتاحیه نمایشگاه زندگی حضرت زهرا (س) و محوریت نقش حضرت زهرا در مبارزه با استکبارستیزی از دیگر برنامه های این ایام است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳۳ هزار کودک و نوجوان در مراکز فرهنگی و کانون های استان وجود دارد، گفت: برنامه های دهه فجر برای عموم کودکان اجرایی می شود.