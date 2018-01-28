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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱

سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:

دو کارگاه رایگان مهارت‌های اجتماعی در قزوین برگزار می شود

دو کارگاه رایگان مهارت‌های اجتماعی در قزوین برگزار می شود

قزوین- سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین از برگزاری دو کارگاه مهارت های اجتماعی به منظور ارتقای دانش و و افزایش مهارت های شهروندان در خانه فرهنگ‌های شهرداری قزوین خبر داد.

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی و زبان بدن با مشارکت خانه فرهنگ سنجیده و گروه فرهنگی طلائیه اندیشان شهروند برگزار می شود.

وی افزود:علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های ۳۳۵۵۰۸۲۷ و ۳۳۳۵۱۰۰۳ تماس بگیرند یا به خانه فرهنگ سنجیده واقع در خیابان راه آهن، خیابان راه ری روبروی مسجد سنجیده مراجعه کنند.

برگزاری دوره اعتماد به نفس در خانه فرهنگ شهید نواب صفوی

وی در ادامه از برگزاری دو جلسه دوره آموزشی رایگان «اعتماد به نفس» در خانه فرهنگ شهید نواب صفوی خبر داد و گفت: تعریف مفاهیم عزت نفس، اعتماد به نفس و خودباوری، اهمیت و فواید عزت نفس و اعتماد به نفس، برقرار ارتباط موثر با دیگران و مهارت نه گفتن و...  از جمله سرفصل های این کارگاه آموزشی است.

درافشانی اضافه کرد: علاقمندان جهت ثبت نام یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های ۰۹۱۹۸۴۸۲۶۲۲ یا ۳۳۳۵۱۰۰۳ تماس گرفته یا به خانه فرهنگ شهید نواب صفوی واقع در خیابان نواب شمالی مراجعه کنند.

کد مطلب 4212235

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