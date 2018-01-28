  1. استانها
  2. مازندران
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

بخشدار جویبار خبرداد:

قطع راه ارتباطی ۲۰ روستا در شهرستان جویبار

قطع راه ارتباطی ۲۰ روستا در شهرستان جویبار

ساری- بخشدار مرکزی شهرستان جویباراز قطع ارتباطی راه ۲۰ روستا به مرکز شهرستان درپی بارندگی دو روز اخیر خبر داد.

محمد مدانلو درگفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه با آبگرفتگی سیکا پل تردد مردم ۲۰ روستا با مرکز شهرستان جویبار قطع شده است، گفت: روستاییان برای تردد باید مسیر طولانی تر ۳ کیلومتری را طی و برای تامین مایحتاج خود به جویبار مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه پل سیکا پل از سال ۸۹ بخاطرفرسایش تخریب شده، اظهار کرد: از سال ۹۱ ساخت پل جدید درکنار پل تاریخی سیکا پل آغاز شده ولی تا کنون هنوز ساخت آن نهایی نشده است.

مدانلو بیان کرد: متاسفانه مردم این منطقه در شروع بارندگی با مشکلات تردد مواجه می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در فصل بارندگی و بالا آمدن سطح آب رودخانه سیاهرود عملا تردد این ۲۰ روستا با شهر جویبار قطع خواهد شد.

بخشدار مرکزی بیان کرد: در سالجاری مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان از محل تملک دارایی و حوادث برای تکمیل این طرح درنظر گرفته شده  ولی متاسفانه در یک سال گذشته اقدام خاصی در خصوص تکمیل سیکا پل انجام نشده است.

کد مطلب 4212238

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها