قطع راه ارتباطی ۲۰ روستا در شهرستان جویبار

محمد مدانلو درگفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه با آبگرفتگی سیکا پل تردد مردم ۲۰ روستا با مرکز شهرستان جویبار قطع شده است، گفت: روستاییان برای تردد باید مسیر طولانی تر ۳ کیلومتری را طی و برای تامین مایحتاج خود به جویبار مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه پل سیکا پل از سال ۸۹ بخاطرفرسایش تخریب شده، اظهار کرد: از سال ۹۱ ساخت پل جدید درکنار پل تاریخی سیکا پل آغاز شده ولی تا کنون هنوز ساخت آن نهایی نشده است.

مدانلو بیان کرد: متاسفانه مردم این منطقه در شروع بارندگی با مشکلات تردد مواجه می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در فصل بارندگی و بالا آمدن سطح آب رودخانه سیاهرود عملا تردد این ۲۰ روستا با شهر جویبار قطع خواهد شد.

بخشدار مرکزی بیان کرد: در سالجاری مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان از محل تملک دارایی و حوادث برای تکمیل این طرح درنظر گرفته شده ولی متاسفانه در یک سال گذشته اقدام خاصی در خصوص تکمیل سیکا پل انجام نشده است.