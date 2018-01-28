انتشار  ۴هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد گاز مایع

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا خواجه نصیری، درباره مشخصات اوراق سلف موازی استاندارد گاز مایع (LPG) در دست انتشار تامین سرمایه تمدن گفت: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و به منظور تامین مالی شرکت پتروشیمی بندر امام سلف موازی استاندارد گاز مایع (LPG) در بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه قیمت پایه به عنوان مبنای محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت اعمال اختیار خرید تبعی و همچنین قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه قرار خواهد گرفت گفت: قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به علاوه سود معادل ۱۸ درصد سالیانه و قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی به قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به علاوه سود معادل ۱۷.۵ درصد سالیانه است.

خواجه نصیری افزود: قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه نیز قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به علاوه سود معادل ۱۷ درصد سالیانه به صورت روزشمار است.

معاون سابق سازمان بورس در زمینه بازده این اوراق تصریح کرد: در صورتی که قیمت دارایی پایه در سررسید بیشتر از ۱.۱۸ ضربدر قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه باشد ناشر می تواند از اختیار خرید استفاده کرده و نسبت به خرید قرارداد گاز مایع به قیمت ۱.۱۸ ضربدر قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه از دارندگان اوراق اقدام کنند که در این صورت، بازدهی سالانه اوراق سلف حداکثر ۱۸ درصد خواهد بود اما در صورتی که قیمت دارایی پایه در سررسید کمتر از ۱.۱۷۵ ضربدر قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه باشد سرمایه گذاران می توانند از اختیار فروش استفاده کرده و نسبت به فروش قرارداد گاز مایع به قیمت ۱.۱۷۵ ضربدر قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه به ناشر اقدام کنند و در نتیجه بازدهی سالانه اوراق سلف حداقل ۱۷.۵ درصد خواهد بود.

خواجه نصیری درباره چگونگی پرداخت سود این اوراق گفت: اوراق سلف موازی استاندارد سود بین دوره ای ندارد و خریدار می تواند در پایان دوره نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی با توجه به قیمت گاز مایع در سررسید و بر اساس قیمت اعمال اختیار فروش تبعی یا اختیار خرید تبعی اقدام کند. مدت قرارداد یک سال از تاریخ شروع عرضه اولیه خواهد بود و دوره عرضه اولیه نیز در اطلاعیه عرضه اولیه مشخص و اعلام خواهد شد.

وی افزود: بازارگردان بر اساس مدل بازارگردانی تضمین حداقل قیمت، نقد شوندگی اوراق را قبل از سررسید تعهد می‌کند و اوراق سلف را طی دوره معاملاتی با نرخ سود۱۷درصد سالانه به‌صورت روزشمار به‌علاوه قیمت پایه اوراق در عرضه اولیه، بازخرید خواهد کرد. کارمزد خرید و فروش اوراق نیز بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تعیین می شود.