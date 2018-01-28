ناصر چرخ‌ساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار ۱۲۰ امدادگران هلال‌احمر در قالب ۲۵ تیم در محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: هشت تیم در اتوبان تهران کرج، سه تیم در محور اشتهارد، دو تیم در محور کرج - طالقان، سه تیم در محور نظرآباد، سه تیم در فردیس و چهار تیم در محدوده شهرستان ساوجبلاغ مشغول امدادرسانی هستند.

چرخ‌ساز با تأکید بر اینکه هفت‌دستگاه خودرو کمک دار و ۱۶ دستگاه آمبولانس نیز برای امدادرسانی آماده‌باش هستند، گفت: تاکنون به چهار هزار و ۵۰۰ نفر درراه ماندگان ناشی از برف در حوزه استان البرز با توزیع اقلام موردنیاز امدادرسانی شده است.

وی بابیان اینکه ۵۲ نفر نیز اسکان اضطراری داده‌شده که ۴۰ نفر از آنان در شهرستان اشتهارد، هفت نفر در شهرستان ساوجبلاغ و پنج نفر در شهرستان طالقان بوده است، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته نیز ۱۲ عملیات امدادی توسط نجات گران هلال‌احمر استان انجام‌شده است.