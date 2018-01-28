به گزارش خبرنگار مهر، کریم ذوالفقاری در نشستی خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شده بود، اظهارداشت: برای تنظیم بازار شب عید استان تهران، حدود ٧ هزارتن سیب درختی و پرتقال خریداری و ذخیره سازی شده است.

وی افزود: این محصولات از باکیفیت ترین سیب ها و پرتقال های موجود تهیه شده است.

وی اضافه کرد: ما ٤ هزارتن سیب باکیفیت دماوند را خریداری و ٢٥٠٠ تن آن را برای این منظور جدا کردیم.

به گفته این مقام مسئول توزیع میوه های تنظیم بازار شب عید در استان تهران از ٢٠ اسفندماه به بعد آغاز می شود و با شیبی ملایم تا ایام بعد از تعطیلات هم ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه ذخایر گوشت مرغ نیز به اندازه کافی و مازاد بر نیاز است، گفت: ما هر زمان احساس کنیم، قیمت در بازار افزایش یافته ذخایر خود را عرضه می کنیم و هر زمان که قیمت افت پیدا کند، تولیدات مازاد را از سطح بازار جمع آوری خواهیم کرد.

ذوالفقاری ادامه داد: در زمینه گوشت قرمز و برنج نیز مشکلی وجود ندارد.

تعزیرات با گران فروشی تخم مرغ برخورد کند

ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شیوع بیماری آنفلوآنزا در استان باعث کاهش تخم مرغ شد، اظهار داشت: در پی این مساله بلافاصله واردات انجام شد و در حال حاضر نیز ما به هر کس که متقاضی باشد اجازه این کار را می دهیم ضمن اینکه ثبت سفارش نیز به اندازه کافی انجام شده و تولیدات داخلی هم به میزان مناسب وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه در ۱۸ میدان اصلی استان و ۵۲ بازارچه تخم مرغ عرضه می شود گفت: قیمت ابلاغ شده برای هر شانه تخم مرغ ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان است و اگر نرخ محصول گران تر از این میزان باشد گران فروشی محسوب می شود و ما از تعزیرات می خواهیم که با آن برخورد کند.

افتتاح ۱۱۵ پروژه در دهه مبارک فجر

ذوالفقاری با اشاره به اینکه ۱۱۵ پروژه کشاورزی به ارزش ۲۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در دهه فجر در استان تهران افتتاح می شود، گفت: در حوزه تولیدات دامی ۹ پروژه به ارزش ۴۴ میلیارد تومان در بخش تولیدات گیاهی، ۴۲ پروژه به ارزش ۵۰ میلیارد تومان، در حوزه شیلات ۸ پروژه به ارزش یک میلیارد و ۳۶۷ میلیون تومان، در حوزه صنایع کشاورزی ۸ پروژه به ارزش ۶۱ میلیارد تومان و در حوزه آب و خاک ۴۸ پروژه به ارزش ۴۲ میلیارد تومان افتتاح می شود که ۱۹ درصد از اعتبارات این پروژه ها یارانه دولتی، ۲۲ درصد تسهیلات و ۵۹ درصد آن آورده خود افراد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه میانگین بلند مدت بارندگی استان بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیمتر است، گفت: تا روزگذشته انتظار ما این بود که حدود ۴۲ درصد این میزان بارندگی در استان اتفاق بیفتد که متاسفانه نزدیک به ۲۲ میلیمتر آن یعنی ۸ درصد اتفاق افتاد که این مساله نشان می دهد ما باید در بحث مصرف آب مراقبت های ویژه ای انجام دهیم.

ذوالفقاری همچنین با اشاره به تولید سبزی و صیفی با آب های نامتعارف در برخی نقاط استان اظهار داشت: در گذشته ما شاهد تولید محصولاتی مانند سبزی و صیفی و برنج با آب های نامتعارف در برخی نقاط استان بودیم که در حال حاضر این مساله به صفر رسیده و کاملا متوقف شده است.

به گفته وی، حدود ۴۷۰ هکتار سبزی و صیفی با آب آلوده آبیاری می شده که معدوم شده است.

ذوالفقاری اضافه کرد: در این راستا همکاران ما با شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران تفاهم نامه ای را امضا کردند تا به کشاورزان آموزش بدهند، همچنین نهال و نهاده در اختیار آنها قرار داده شود و محصول آنان نیز به صورت تضمینی توسط خود شرکت خریداری شود.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران؛ در این نوع زراعت عموما درخت صنوبر کشت می شود و با توجه به اینکه ۵ تا ۷ سال طول می کشد تا این درخت به برداشت اقتصادی برسد کشاورزان می توانند طی این مدت گیاهان زینتی در مزارع خود کشت کنند.

تولید ۵.۷ میلیون تن محصول کشاورزی در استان تهران

ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی سال گذشته در مجموع ۵.۷ میلیون تن محصول کشاورزی در استان تهران تولید شد، گفت: ارزش این محصولات ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است،

وی با بیان اینکه ۱.۲ درصد اراضی کشاورزی کشور در استان تهران قرار دارد افزود: ۵.۲ درصد محصولات کشاورزی کشور در این استان تولید می شود و ما در ۶ محصول رتبه اول تولید کشور را در اختیار داریم.

به گفته وی ۲۵ درصد کل قارچ خوراکی کشور در استان تهران تولید می شود همچنین ۲۶ درصد تولیدات گلخانه ای کشور مربوط به این استان است.

ذوالفقاری همچنین گفت: حدود ۱۸ درصد کل تولید تخم مرغ کشور در استان تهران انجام می شود.