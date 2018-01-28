توزیع غذا در بین مسافران «حسن آباد»/۷ کامیون سوخت رسان اعزام شد

محسن تاجیک، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از شب گذشته و به محض بارش برف و کولاک ۴۵ نفر از عوامل امدادرسان و خدمات رسان شهرداری حسن آباد در محورهای مواصلاتی مستقر شدند.

وی با بیان این که نمک پاشی در معابر شهری حسن آباد به سرعت انجام شد و انسداد معابر در این شهر نداشته ایم، گفت: در بین مسافرانی که در محورهای مواصلاتی اطراف شهر حسن آباد نیز در برف مانده و گرفتار شده بودند، آب و نان ارسال شد و سعی کردیم در حد توان مایحتاج این عزیزان برآورده شود.

شهردار حسن آباد به حجم سنگین برف در محدوده شهر حسن آباد و اطراف آن اشاره کرد و افزود: تیم های امدادی و خدماتی شهرداری در حالت آماده باش هستند و با هماهنگی های انجام شده ۷ دستگاه کامیون سیار برای سوخت رسانی به اطراف حسن آباد اعزام شدند.

وی گفت:برآورد می کنیم، راه های فرعی اطراف حسن آباد ظرف یکی ۲ ساعت آینده بازگشایی شوند و برای این امر نیروهای خدماتی از داخل شهر حسن آباد به محل اعزام شده اند.

تاجیک ادامه داد: نیروهای ارتش، پلیس راه، هلال احمر، نیروی انتظامی و راهداری و نیز عوامل شهرداری حسن آباد در حال تلاش برای باز شدن معابر هستند.