شیراز یکی از گزینه های میزبانی جام ملت های آسیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس، مسعود سلطانی‌فر در حاشیه بازدید از سالن شش هزارنفری در حال احداث شیراز و ورزشگاه بزرگ پارس اظهار داشت: شیراز و استان فارس با داشتن جمعیت زیاد و به لحاظ ورزشی هم ظرفیت و استعداد زیادی در آن وجود دارد به همین دلیل علاوه بر ورزشگاه بزرگ پارس که افتتاح و نواقص آن هم برطرف شد، درصددیم با تلاش مدیران ورزش فارس یک بازی بین‌المللی فوتبال در این ورزشگاه برگزار کنیم.

سلطانی‌فر با ابراز خرسندی از جایگاه و زیبایی ورزشگاه 50 هزار نفری پارس شیراز، گفت : شیراز در سال‌های گذشته حضور دو تیم مقتدر را در لیگ برتر داشت و چند سالی است که نماینده‌ای در لیگ برتر کشور ندارد که امیدواریم دو تیم خوب فجر شهید سپاسی و برق جدید شیراز حضورشان در لیگ برتر شاهد باشیم و هواداران با حضور در این ورزشگاه زیبا از آن بخوبی لذت ببرند.

وی با اشاره به اینکه ورزشگاه شش هزارنفری شیراز نیز تا نیمه اول سال 98 به بهره برداری می‌رسد، بیان کرد: در تمام استان‌ها ورزشگاه شش تا15 هزار نفری را یا ساخته یا در حال اتمام پروژه‌ها هستیم ولی شیراز از این نظر عقب مانده بود که از سال 94 با پیگیری‌های مدیر کل ورزش و جوانان ورزشگاه شش هزارنفری در بزرگراه حسینی الهاشمی به طور مجدد کلید ادامه ساخت آن زده شد و عملیات اجرایی آن شروع و در این راستا بیشترین تلاش را می‌کنیم تا با تامین بودجه آن در زمان اعلام شده پایان یابد.

وزیر ورزش و جوانان برآورد هزینه این ورزشگاه را حدود 30 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هدف ما از ساخت این ورزشگاه‌ها این است که بازی‌های مهم و بین المللی را از تهران به شهرستانها منتقل کنیم زیرا هم برای جوانان آن شهر شادی و نشاط می‌آورد و هم برای مدیران اجرایی کسب تجربه می‌کند و استانهایی که سالن‌های بزرگتری دارند، میزبانی بازی‌های بیشتری را در اختیار می‌گیرند ، فارس هم نیاز به چنین ورزشگاهی دارد که بتوان بازیهای بین المللی را در سطوح مختلف ورزشی در آن برگزار کرد.