آزادراه تهران ـ قم بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر درباره باز شدن آزادراه تهران ـ قم به شبکه خبر گفت: با برش دادن گاردریل های میانی مسیر، این آزادراه از لاین مقابل بازگشایی شده است.

وی ادامه داد: لاین مسیر قم به تهران باز بود که با بازگشایی لاین بازگشت، این مسیر نیز به سمت تهران تغییر داده شده و در حال حاضر در هر دو لاین خدوروها به سمت تهران در حرکتند.

سلیمی تأکید کرد: تا یک ساعت دیگر منطقه از تجمع خودروهای متوقف شده تخلیه خواهد شد.

این مقام مسئول در هلال احمر اظهار داشت در شب گذشته مجموعا ۲۷ هزار و ۲۰۰ نفر که در برف و کولاک مانده بودند، امدادرسانی شدند که برای ۸ هزار و ۲۰۰ نفر اسکان اضطراری در ۱۸ استان انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: ۱۰ هزار و ۵۰۰ تخته پتو بین در راه ماندگان از برف توزیع و هزار و ۲۵۵ خودرو رهاسازی شد. سازمان امداد و نجات نیروها و تجهیزات خود را دو برابر کرد تا بتواند خدمات را به موقع ارائه دهد.

سلیمی درباره آزادراه تهران ـ قم گفت: مشکلاتی که در این مسیر داشتیم از سایر آزادراه ها و محورها بیشتر بود در این آزادراه ۱۲ ساعت است که تردد به شدت کند یا متوقف است که با بازگشایی ای که دقایقی پیش در لاین مخالف ایجاد شد، پلیس راهور در حال تخلیه مسیر و تسریع در حرکت خودروها به سمت تهران است.