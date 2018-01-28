تأمین سوخت در استان البرز با مشکلی مواجه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در بازدید از معابر، محورهای مواصلاتی همچنین مراکز درمانی استان که صبح امروز انجام گرفت، با اشاره به روند رسیدگی و ارائه خدمات به شهروندان البرزی، اظهار کرد: روز گذشته در نخستین ساعت اداری جلسه مدیریت بحران استان با حضور فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، خدماتی وامدادی برگزار شد، در این جلسه تأکید داشتم تمام دستگاه‌ها بایستی فعال بوده و تمامی مرخصی‌ها، طی این هفته لغو شد.

وی با اشاره به اینکه آمادگی استان برای بخش‌هایی که به تأمین سوخت و گاز نیاز داشت با تمهیدات لازم توسط مدیریت بحران در نظر گرفته شد، افزود: هیچ نگرانی وجود ندارد، شب گذشته تمام بخش‌های استان البرز در حوزه‌های مختلف خدماتی، امدادی، پلیس و راهور به‌صورت آماده‌باش بودند.

استاندار البرز گفت: صبح امروز به‌طور سرزده در سطح شهر و برخی بیمارستان‌ها حاضر شدم و تذکرات لازم را مطرح کردم تا پزشکان و متخصصان ارتوپد در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها حضور داشته باشند.

نجفی بابیان اینکه برخی از مشکلات به سبب لغزندگی معابر و کندی تردد خودروها به وجود آمد که تذکرات لازم دراین‌باره ارائه شد، افزود: علی‌رغم تأکیدات بنده با کاستی‌هایی مواجه بودیم، شدت برف به‌گونه‌ای بود که برخی از شهروندان اعلام کردند این برف در ده سال اخیر بی‌نظیر بوده است.

وی با اعلام اینکه شب گذشته با فرمانداران ازجمله فرماندار شهرستان طالقان دو بار در تماس بودم، ادامه داد: سعی شد تا شرایطی ایجاد شود که نیروهای خدماتی استان از آمادگی لازم برخوردار باشند.