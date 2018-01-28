تئاتر فجر ۳۶ با اجرای شهیدی فرد به پایان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که امروز یکشنبه ۸ بهمن آخرین روز اجراهای خود را سپری می کند، فردا دوشنبه ۹ بهمن به کار خود پایان می دهد. مدیریت مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره که ساعت ۱۸:۳۰ در تالار وحدت برگزار می شود، بر عهده حسین مسافرآستانه است.

همچنین سیامک احصایی به عنوان کارگردانی و محمدرضا شهیدی فرد اجرای مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر فجر سی و ششم را بر عهده دارند.

سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از ۲۸ دی تا ۸ بهمن به دبیری فرهاد مهندس پور برگزار می شود.