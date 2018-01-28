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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹

مسافرآستانه مدیر مراسم اختتامیه

تئاتر فجر ۳۶ با اجرای شهیدی فرد به پایان می رسد

تئاتر فجر ۳۶ با اجرای شهیدی فرد به پایان می رسد

محمدرضا شهیدی فرد به عنوان مجری مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که امروز یکشنبه ۸ بهمن آخرین روز اجراهای خود را سپری می کند، فردا دوشنبه ۹ بهمن به کار خود پایان می دهد. مدیریت مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره که ساعت ۱۸:۳۰ در تالار وحدت برگزار می شود، بر عهده حسین مسافرآستانه است.

همچنین سیامک احصایی به عنوان کارگردانی و محمدرضا شهیدی فرد اجرای مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر فجر سی و ششم را بر عهده دارند.

سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از ۲۸ دی تا ۸ بهمن به دبیری فرهاد مهندس پور برگزار می شود.

کد مطلب 4212266
فریبرز دارایی

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