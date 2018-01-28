ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد اشتغال در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح امروز در جلسه شورای اداری شهرستان یزد با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و تبریک به مناسبت ۴۰ سالگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امنیت بی نظیر ایران اسلامی در منطقه مرهون خون شهدا و جان برکفی ایثارگران و در حال حاضر تلاش و از خودگذشتگی نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی است که توانسته اند به موقع نقشه های گروهک های تکفیری و معاند نظام را برملا نموده و آسایش و امنیت را برای مردمان سرزمین خود به ارمغان آورند.

فرماندار یزد با بیان اینکه مراسم‌های ایام الله دهه فجر باید ‌شور و نشاط در جامعه و با مشارکت مردم برگزار شود، گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برنامه‌های متنوع و باشکوه‌تری در ایام‌الله دهه فجر نسبت به سال‌های گذشته در شهرستان برگزار خواهد شد.

وی با تقدیر از زحمات و تلاشهای مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان در پیگیری مسائل و مشکلات مردم تصریح کرد: مدیران و کارکنان آنها باید خدمت به مردم را همراه با صداقت و خوشرویی در دستور کار خود قرار دهند.

سالاری همچنین ضرورت حضور مدیران ادارات و نهادهای شهرستان در همه شهرهای شهرستان و روستاهای بخش مرکزی و زارچ را یادآور شد و ابراز داشت: مدیران باید برنامه ریزی نمایند تا به صورت مستمر با حضور در روستاها ضمن دیدار با مردم نسبت به رفع مسائل و مشکلات آنها اقدام نمایند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه در چند سال گذشته موضوع اشتغال یکی از موضوعات بسیار مهم جامعه بوده و مورد توجه مسئولین می باشد افزود: رفع مشکل بیکاری در جامعه تنها وظیفه یک نهاد و یا دستگاه اجرایی خاصی نیست بلکه برای ایجاد اشتغال و رفع این معضل بیکاری نیازمند یک تلاش همگانی از سوی کلیه مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی و حتی مشارکت و همراهی مردم که نمونه آن بخش اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز است، هستیم.

سالاری با اشاره به سیاست های دولت در موضوع اشتغال اظهار داشت: کارگروه تخصصی اشتغال استان و شهرستان از چندماه گذشته به صورت جدی در این حوزه وارد شده و ضرورت دارد دستگاه های اجرایی مرتبط نیز در سطح شهرستان براساس شرح وظایف خود نسبت به کاهش نرخ بیکاری اقدام نمایند.

فرماندار یزد با تأکید به اینکه مدیران باید همه تلاش خود را به‌منظور جذب و تخصیص اعتبارات شهرستان در بازه زمانی موردنظر به کار بندند، ابراز داشت: بخشی از این تسهیلات که به طرح ها اشتغال فراگیر از محل تسهیلات بانکی و آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود.

وی اضافه کرد: کمیته امداد نیز تسهیلات بسیاری مناسبی را برای اشتغال و خودکفایی مددجویان خود در نظر گرفته که قطعاً می‌تواند در کاهش نرخ بیکاری در سطح شهرستان مؤثر باشد.

سالاری همچنین با اشاره به نزدیکی ایام نوروز و آمادگی دستگاه‌های اجرایی در پذیرایی از مسافران و گردشگران در این ایام گفت: جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان به‌منظور تعامل و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی عضو این ستاد تشکیل‌ شده و خوشبختانه فعالیت‌های اجرایی نیز در سطح شهرستان آغاز شده است.

فرماندار یزد در پایان خواستار ارائه خدمات ویژه به مسافران در ایام نوروز نسبت به سال‌های گذشته شد و خاطرنشان کرد: با توجه به ثبت جهانی شهر تاریخی یزد باید خدمات‌دهی به مسافران و پاسخگویی به انتظارات آن‌ها نیز ارتقاء یابد.

به گزارش مهر، در این جلسه معاون اشتغال و خودکفایی اداره کل کمیته امداد و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان به ارائه چگونگی دریافت تسهیلات برای ایجاد اشتغال توسط متقاضیان پرداختند.