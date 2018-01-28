بزرگترین آزمایشگاه خاورمیانه در دانشگاه شیراز افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، سید احمد قرشینژاد در دومین انتخابات هیئت امنای کانون کارآفرینان استان فارس از رتبه نخست این کانون در کشور خبر داد و اظهار داشت: فارس الگوی بزرگ کارآفرینی در کشور است.
قرشی نژاد با اشاره به تأسیس کانون کارآفرینان در سال ۹۴، افزود: در این مدت کانون فعالیتهای گستردهای داشته از جمله تشکیل هفت کارگروه در زمینههای مختلف که در مجموع توانسته رتبه برتر کشور را به دست آورد.
وی با بیان اینکه کار ما بیشتر گروهی و بر اساس خرد جمعی است، افزود: فعالیتهای ما حد و حصر ندارد و تفاهمنامهای بزرگ با زندان منعقد کردیم که در نتیجه آن ۲۰۰ زندانی مشغول به تولید ۲۰ هزار پوشاک شدند که در سطح فارس توزیع و فروخته شد.
قرشینژاد شاخصهایی که در آن کانون کارآفرینی امتیاز برتر را آورده بود را آسیبشناسی موانع کار و ارائه راهکار، ارائه مشاوره کارآفرینی که به بیش از ۲۵۰ نفر ارائهشده، آموزش کارآفرینی، برگزاری رویدادهای استارت آپی و جذب سرمایهگذار خارجی بیان کرد.
وی تصریح کرد: تاکنون ۱۲۵ میلیون یورو سرمایه خارجی جذبشده و در نتیجه آن بزرگترین آزمایشگاه خاورمیانه در دانشگاه شیراز با ایجاد اشتغال برای ۲۵۰ نفر ایجاد میشود.
رئیس کانون کارآفرینان استان فارس با اشاره به اهداف کانون کارآفرینان، گفت: افزایش توان مدیریتی استان در شناسایی موانع و دستیابی به راهکارهای رفع آنها، تشکیل شبکهای از کارآفرینان بهمنظور همافزایی و افزایش توان رقابتپذیری کارآفرینان و بروز ایدههای نو، ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت گسترش و شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینان از مهمترین اهداف این کانون است.
سهراب مختار، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، نیز در این جلسه با اشاره به داغ بودن بازار کارآفرینی، اظهار داشت: اگر تب داغ کارآفرینی کنترل نشود به جایی میرسیم که همه از این کلمه متنفر میشوند و اهمیت آن در بین عموم از دست میرود.
وی با اشاره به اهمیت تناسب بین آموزش کارآفرینی و ایجاد کسب و کاردر بازار ، افزود: نمیشود اینهمه آموزش کارآفرینی داشته باشیم ولی آمار کسب وکارها کم باشد بنابراین باید این تناسب حفظ و بازار کسب و کار نیز تقویت شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به اینکه تقویت مراکز کارآفرینی از اولویتهای برنامههای دولت است، عنوان کرد: توسعه مراکز کارآفرینی در دستور کار دولت قرار دارد و این مهم میتواند در ایجاد اشتغال نقش موثری ایفا کند.
وی با بیان اینکه به دنبال فضایی هستیم که کارآفرینی در سطح استان رشد پیدا کند، تصریح کرد: حرف از تغییر نیست، بلکه باید به دنبال رشد ظرفیتهای موجود در سطح استان باشیم تا بتوانیم در ایجاد اشتغال برای جوانان گام مهمی در سطح استان برداریم.
مختاری مطرح کرد: تا زمانی که نگاهها به دنبال دلالی نیست، از آن حمایت میشود و در صورتیکه برخلاف این باشد با آن مقابله میشود.
مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به اینکه کانون کارآفرینان متشکل از دولتیها و خصوصیها است که باید نقش سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد مراکز کارآفرینی داشته باشد، افزود: شناسایی و کشف استعدادهای کارآفرینان در استان از وظایف این تشکل غیردولتی است و باید در کنار این نقش رشدکننده، رشد دهنده و هدایت و نظارت دیگر مراکز کارآفرینی را نیز ایفا کند.
دلارام نجفی، رئیس گروه هماهنگی در امور کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: کانون کارآفرینی بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال در سال ۸۹ تشکیل شد و تا سال ۹۳ در همه استانها شکل گرفتند و ما یک بانک اطلاعاتی کامل از کارآفرینان کشور داریم.
نجفی با بیان اینکه فعالیت کانون کارآفرینان به عنوان اتاق فکر هر استانی است، ما انتظار داریم تعامل بخش دولتی و بخش غیردولتی بسیار گستردهتر شود، مطرح کرد: با توجه به وضعیت اشتغال و بازار کار نیاز است که تعامل با بخش غیردولتی داشته باشیم که دولت در تعامل با این بخش میتواند اهداف خودش را پیش ببرد.
رئیس گروه هماهنگی در امور کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: کانون کارآفرینی با کانون تشکیلشده در اتاق بازرگانی تداخلی ندارد و تا زمانی که کانون غیردولتی ثبتنشده باشد کانون به کار خودش ادامه میدهد.
نظر شما