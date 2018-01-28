مجوز طب تسکینی در گلستان اخذ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، عبدالرضا فاضل، با اعلام این خبر اظهار کرد: این طرح با پیش‎بینی اعتبار هفت میلیارد تومانی در بیمارستان‎های علی‎آبادکتول و بندرگز به بهره ‎‎برداری خواهد رسید.

وی افزود: طب تسکینی به منظور ارائه خدمات به بیماران صعب‎العلاج و بیمارانی که بعد از شیمی درمانی و رادیوتراپی نیازمند خدمات هستند راه‎اندازی می‎شود.

وی با بیان اینکه طب تسکینی در سطح کشور در بیمارستان‎های جنرال انجام می‎گیرد و در استان‎های تهران و اصفهان دو شعبه دارد، تصریح کرد: یکی از الزامات مهم برای اجرای این پروژه، تعیین مکان ارائه خدمات بودکه در استان گلستان از ۶ ماه پیش مجوز اولیه طب تسکینی اخذ شد .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان افزود: طی بازدیدی که معاونت درمان وزارت بهداشت از بیمارستان‎های علی‎آبادکتول و بندرگز انجام داد، پس از انجام کارهای کارشناسی قرار شد در دو بیمارستان مذکور که قبلا مورد استفاده بود و اکنون بلااستفاده مانده است، یک مرکز بیماران خاص داشته باشیم.

فاضل گفت: در مرکز بیماران خاص، خدماتی نظیر دیالیز، اعصاب و روان، صعب‎العلاج و طب تسکینی ارائه می‎شود و دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان به شدت پیگیر تحقق این پروژه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان در خصوص تامین اعتبار پروژه مذکور اظهار کرد: هنوز برآورد اولیه صورت نگرفته است، اما پیش‎بینی‎ها حکایت از آن دارد که به طور میانگین حدود هفت میلیارد تومان برای دو بیمارستان اعتبار نیاز است.

فاضل گفت: به زودی با خیرین جلسه‎ای خواهیم گذاشت تا برآورد شود خیرین چه کمکی برای عملیاتی شدن این پروژه تامین خواهند کرد.

به گفته وی در حال حاضر پنج هزار و ۲۰۰ بیمار سرطانی زنده در گلستان شناسایی شده‌ است.

گفتنی است خبرگزاری مهر در گزارش های پیاپی ضمن بررسی مشکلات سرطان استان گلستان، به لزوم توجه به طب سکینی پرداخته بود.