جامعه فضای باز و مناسب برای نخبگان فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در دیدار با دانشجوی نمونه کشور اظهار داشت: انسان ها مثل معدن هستند که باید استخراج شوند.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ بشریت به خاطر ناعدالتی ها که به گونه های مختلف بوده به همان نسبت نیز انسان ها ضایع شده اند، بیان کرد: وظیفه پیامبران اجرای عدالت در جامعه بوده و اگر این عدالت اجرا می شد این استعداد انسان ها بدون استفاده نمی ماند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه خدا عالم را خلق کرده که این استعدادها شکوفا شده و به فعلیت برسند، عنوان داشت: بی عدالتی یکی از مشکلات موجود در جامعه است که بشر را زمین گیر می کند.

وجود نخبگان شرط رشد هر جامعه ای است

عبادی با بیان اینکه در مرحله اول خانواده ها باید قدر فرزندان خود را بدانند بعد اساتید و مربیان و جامعه هستند، بیان داشت: همه این علل باید با یکدیگر هماهنگ شوند تا استعدادهای یک شخص بتواند شکوفا شده و به فعلیت برسد.

وی با اشاره به کسب رتبه نخست دانشجویی کشور توسط یک دانشجو بیرجندی، اضافه کرد: به طور مسلم خانواده این دانشجو قدربدان بوده اند که فرزند خود را پشتیبانی کرده اند اما شایستگی ها و بیداری وجدان فرزند که خود را نسبت به این محبت و حمایت خانواده و جامعه مسئول بداند نیز در این کسب موفقیت بسیار مهم بوده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه جامعه باید هم قدر شما نخبگان را بداند و هم به شما فرصت بدهند که در فضای مناسب و باز به جامعه خدمت کنید، افزود: وجود نخبگان و کار بر اساس بنیان علمی و تخصصی شرطی برای رشد هر جامعه ای است و شما ابزار رشد جامعه هستید.