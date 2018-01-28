تحقق کار تولیدی به مدیر تولیدی نیاز دارد/تاکید دولت بر رشد اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر یکشنبه در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: تاکید دولت بر تحقق اشتغال و تولید است و معاون اول رئیس جمهوری، وزیر صنعت و سایر مقامات نیز بارها بر تسهیل در روند ارائه تسهیلات در راستای رونق تولید تاکید کرده اند.

احمدی با اشاره به روند ارائه تسهیلات توسط بانک ها، تصریح کرد: میزان پرداخت تسهیلات مستقیم توسط بانک های استان با بانک های سایر استان ها مقایسه خواهد شد.

وی افزود: در حوزه پرداخت های مستقیم، برخی از بانک های استان نسبت به میزان کل پرداخت های مستقیم بانک کشوری خود به نحو مطلوب عمل نکرده اند.

احمدی به برخی از واحد های تولیدی بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: ظرفیت های مناسبی در حوزه کشاورزی استان وجود دارد که توسعه این ظرفیت ها به افرایش صادرات غیر نفتی استان منجر می شود.

وی افزود: ایجاد صنایع تبدیلی در این راستا به استفاده حداکثری از ظرفیت های کشاورزی کمک می کند.

استاندار با اشاره به بدهی برخی از واحد ها در حوزه انرژی، نقش مدیریت ها در واحد های تولیدی را محسوس دانست و بیان داشت: واحد ها نباید درگیر پرداخت یک هزینه آب و برق باشند.

وی افزود: واحدی که نمی تواند پول آب و برق خود را پرداخت کند، مدیریتش زیر سوال است و مشکل دارد.

احمدی بر هدفگذاری صحیح برای افزایش ظرفیت کارخانه آجر دهدشت تاکید کرد و گفت: این واحد در فاز اول با ۴۰۰ تن ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰۰ تن تولید دارد و برنامه ریزی مناسب با درنظر گرفتن نگاه صحیح برای توسعه ظرفیت آن لازم است.

استاندار بر تسهیل در روند پرداخت تسهیلات تاکید کرد و گفت: بانک ها همکاری لازم برای پرداخت تسهیلات را داشته باشند.