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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۶

رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

پرداخت ۷۵ مورد تسهیلات در قالب فرایند رونق تولید به واحدها

پرداخت ۷۵ مورد تسهیلات در قالب فرایند رونق تولید به واحدها

یاسوج- رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از پرداخت ۷۵ مورد تسهیلات در قالب فرایند رونق تولید به واحدها و طرح های تولیدی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر یکشنبه در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: همچنین ۲۲۳ مورد پرداخت تسهیلات به نحو مستقیم محقق شده است.

دیودیده از پرداخت بیش از ۷۷ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید و مستقیم و انتقالی در استان خبر داد و گفت: ۳۰۹ مورد پرداخت تسهیلات در حوزه های مختلف انجام شده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان به پرداخت تسهیلات در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: ۳۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات رونق و ۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات مستقیم نیز در استان محقق شده است.

دیودیده  تعداد پرداختی های انتقالی سال ۹۵ را ۱۱ مورد و قریب به هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دانست.

دیودیده گفت: در مجموع ۵۳۳ واحد و طرح متقاضی تسهیلات در سامانه ثبت نام کردند که ۳۷۹ مورد به بانک ها معرفی شد.

کد مطلب 4212282

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