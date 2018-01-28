مقوا و جعبه های مواد غذایی مشمول استاندارد است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استاندارد فارس، مرتضی رهنما تاکید کرد: مقوا و جعبه بهداشتی که بعنوان ظرف مواد غذایی بویژه شیرینی جات و زولبیا و بامیه مورد استفاده قرار می گیرد بدلیل تماس مستقیم با مواد غذایی باسلامتی و ایمنی مصرف کننده ارتباط جدی دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه عموما این نوع مقوا و جعبه های بهداشتی با استفاده از ضایعات کاغذ در کارخانجات تولیدی بدست می آید لذا نظارت بر وضعیت بهداشتی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مدیر کل استاندارد فارس از وجود ۷ واحد تولیدی مقوا و جعبه بهداشتی تحت پوشش اداره کل استاندارد فارس که دارای علامت استاندارد هستند خبرداد و افزود: این واحدهای تولیدی مرتبا مورد بازرسی و ارزیابی و نمونه برداری کارشناسان اداره کل استاندارد قرار میگیرند ودر صورت وجود نقص موضوع تا رفع نقص در دستور کار کارشناسان استاندارد قرار میگیرد.

مدیر کل استاندارد فارس از احتمال وجود تخلفات عمده در تولید این کالا در زمینه موارد میکروبی ، وزن بیش از حد استاندارد ، نداشتن علامت استاندارد ، نداشتن آدرس محل تولید، جعل علامت استاندارد و همچنین نداشتن لفاف مناسب نام برد و گفت : در هفته گذشته یک مورد جعل علامت استاندارد که توسط یک شرکت چاپ صورت میگرفت توسط کارشناسان کشف گردید و پرونده متخلف به مراجع قانونی ارسال گردید.

رهنما افزود: واحدهای تولیدی مقوا و جعبه شیرینی بایستی دارای خط تولید مناسب و بویژه بخش چاپ محصول بوده و انجام عمل چاپ بر روی مقوا خارج از کارخانه تولیدی خلاف استاندارد مربوطه می باشد.