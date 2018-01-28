خبرگزاری مهر ـ گروه استانها: خبر بارش برف در اغلب مناطق کشور و تصاویر زیبای برفی در حالی از رسانههای مختلف منتشر میشود که یزدیها امسال از برف و باران تنها به همین تصاویر دلخوش بودهاند.
در حالی که برف در بسیاری از نقاط کشور روی درختان سنگینی میکند، درختان یزد به ویژه درختان بادام و زردآلو شکوفه زدهاند و بهار بیش از ۵۰ روز زودتر به مهمانی مردم دارالعباده آمده است.
گرچه ایران کشوری پهناور با اقلیمی متنوع است، اما این ویژگی آبوهوایی استان یزد امسال بسیار متفاوت شده و شرایط خشکی و کمآبی نگرانکنندهای برای این استان رقم زده است.
علاوه بر این، با توجه به اینکه یزد همواره در ماه اسفند یا اوایل بهار به ناگاه دچار سرمای شدید آن هم سرمای استخوانسوز کویری میشود، شکوفههایی که ارمغان مهمانی ناخوانده بهار است، دچار سرمازدگی خواهد شد.
کشاورزی یزد دستخوش خشکسالی و سرمازدگی
در این شرایط کشاورزان بیش از همه نگرانند زیرا از یک سو کمبارشترین سال را تجربه کردهاند و از سوی دیگر درختان به شکوفه نشسته آنها به زودی دچار سرمازدگی خواهند شد.
مردم یزد نیز با دیدن تصاویر برف از رسانهها و پیشبینیهای هواشناسی همچنان امیدوارند که دارالعباده یزد نیز شامل رحمت الهی شود و لب خشکیده کویر به باران و برفی تر شود.
البته امروز ارتفاعات استان یزد شاهد بارشهای پراکنده بوده اما امید میرود بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، این بارشها استمرار یابد و شهر یزد نیز که سالهاست رکورد دار کمبارشترین شهر کشور است، شاهد بارش برف و باران باشد.یزد امسال کمبارشترین سال در طول دو دهه اخیر را تجربه کرده به نحوی که از ابتدای مهرماه تا پایان دیماه در مجموع ۷ میلیمتر بارش در استان یزد داشته ایم
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد درباره بحران خشکسالی یزد به خبرنگار مهر گفت: یزد امسال کمبارشترین سال در طول دو دهه اخیر را تجربه کرده به نحوی که از ابتدای مهرماه تا پایان دیماه در مجموع ۷ میلیمتر بارش در استان یزد داشته ایم.
هادی هادینسب بیان کرد: امسال خشکترین پاییز را در استان یزد سپری کردیم و حتی اگر در خوشبینانهترین حالت، زمستان و بهار پر بارشی هم داشته باشیم، خشکسالی جبران نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه امسال نیز به طور قطع شاهد وارد آمدن خسارات سرمازدگی به کشاورزان خواهیم بود، عنوان کرد: امیدواریم با به کارگیری توصیههای کارشناسان هواشناسی و جهاد کشاورزی، این خسارتها به کمترین میزان برسد.
یزدیها منتظر تحقق پیشبینیهای هواشناسی
گرچه بارش برف در اغلب نقاط کشور، یزدیها را خرسند کرده اما پیشبینیهای هواشناسی گواه این موضوع است که یزدیها هم طی روزهای آینده، شادی و شعف این بارشها را درک خواهند کرد و از زمستان امسال، حسرت بارندگی را تا بهار نخواهند برد.
رئیس گروه پیشبینی هواشناسی یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز هوای استان یزد کمی تا قسمتی ابری، گاهی با وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در بعضی ساعات روز به ویژه بعدازظهر با افزایش ابر و احتمال بارش برف و باران همراه با کاهش قابل ملاحظه دما و مهآلودگی خواهد بود.
سیدعباس میرحسینی بیان کرد: فردا نیز بارش خفیف و پراکنده برف همراه با کاهش دما و مهآلودگی به تدریج با کاهش ابر و سرما و یخبندان در ساعات اولیه صبح سهشنبه پیشبینی میشود.
سرما و یخبندان یزد را فرا میگیرد
وی عنوان کرد: امروز گرمترین نقطه استان یزد، بافق با دمای ۱۲ درجه و سردترین نقطه استان، گاریز با دمای ۳- درجه خواهد بود.
میرحسینی یادآور شد: فردا (دوشنبه) نیز تقریبا همه مناطق استان، دمای زیر صفر درجه و سرما و یخبندان را تجربه خواهند کرد به نحوی که دمای هوای گاریز به عنوان سردترین نقطه استان یزد در سردترین ساعات به ۷- خواهد رسید.
وی ادامه داد: بافق، فردا نیز گرمترین نقطه استان یزد خواهد بود به نحوی که در گرمترین ساعات روز دمای آن به ۹ درجه خواهد رسید.
با توجه به اینکه دمای هوا در استان طی روزهای آتی به شدت کاهش خواهد یافت، توصیه میشود برای کاهش خسارات سرمازدگی، مردم نسبت به پوشاندن کنتورها، بازبینی ضد یخ خودروها و ماشین آلات کشاورزی و سایر اقدامات پیشگیرانه از یخزدگی اقدام کنند.
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