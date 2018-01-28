فیلم امدادرسانی به افراد گرفتار در برف و کولاک در جاده های قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که محورهای مواصلاتی استان قزوین به دلیل بارش شدید برف و کولاک از روز گذشته مسدود شده، نیروهای امدادی استان قزوین اعم از راهداران، امدادگران جمعیت هلال احمر، اورژانس، پلیس راه و مجموعه مدیریت بحران استان با بسیج همه امکانات خود با حضور در گردنه ها و مسیرهای ارتباطی نسبت به بازگشایی مسیرها، رهاسازی خودروهای گرفتار در برف و اسکان مسافران در راه مانده اقدام می کنند.