طرح هادی ۳۶ روستای خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

علی اصغر آسمانی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بهره برداری از طرح هادی ۳۶ روستای استان در دهه فجر، اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها تاکنون بالغ بر ۲۷ میلیارد و ۸۱۱ میلیون ریال هزینه شده است.

وی بیان کرد: این پروژه ها شامل اجرای ۵۳۵ متر مربع جدول گذاری، ۲۱ هزار و ۴۱۰ متر مربع زیرسازی و همچنین آسفالت ۲۱ هزار و ۴۱۰ متر مربع از معابر روستایی بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی با اشاره به بهره بردای طرح هادی ۱۸ روستای شهرستان قاین طی این دهه، بیان کرد: همچنین در این دهه طرح هادی پنج روستای شهرستان نهبندان به بهره برداری می رسد.

افتتاح ۴۱۸ واحد مسکن روستایی

آسمانی مقدم، افتتاح طرح هادی سه روستای شهرستان سرایان، دو روستا در شهرستان درمیان، دو روستا در شهرستان زیرکوه، دو روستای بشرویه و همچنین چهار روستای شهرستان سربیشه را از دیگر پروژه های افتتاحی این دهه عنوان کرد.

وی همچنین از افتتاح ۴۱۸ واحد مسکن روستایی در ایام الله دهه فجر امسال خبر داد و گفت: برای ساخت این واحد ها نیز بالغ بر ۷۸ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی اضافه کرد: از این تعداد ۱۵۳ واحد در شهرستان بیرجند، ۱۵۲ واحد در سرایان، ۳۷ واحد در شهرستان زیرکوه و ۳۷ واحد نیز در شهرستان قاین به بهره برداری می رسد.

آسمانی مقدم افزود: همچنین به مناسبت دهه فجر تیم سه نفره منتخب کارکنان بنیاد مسکن استان به قله تفتان صعود کردند.