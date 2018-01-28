آرامگاه «میرزا علینقی شیرازی» معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرامگاه خوشنویس بزرگ قاجاری«میرزا علینقی شیرازی» معروف به «کاتب همایون» به همت استاد علیرضا تل جنگانی به خوشنویسان شیرازی معرفی شد.

پیش از ظهر یکشنبه ۸ بهمن ماه در یک حرکت فرهنگی جمعی از استادان انجمن خوشنویسان شیراز و جمعی از هنرمندان و هنرجویان مشتاق که همگی از شاگردان فوق ممتاز استاد تل جنگانی بودند؛ از گوشه و کنار استان فارس از جمله شیراز، مرودشت، بستک، داریون،سپیدان، فسا و نیریز گرد هم آمدند تا غبار سال ها بی توجهی را از این شخصیت تاریخی هنری، بزدایند.

در این مراسم که با حضور جمعی از هنرمندان و استادان خوشنویسی برگزار شد پس معرفیِ مزارِ میرزا علینقی، استاد تل جنگانی با بیان جایگاه تاریخی میرزا علینقی و جایگاه ویژه ایشان در کتابت و کتیبه نویسی به رنگه نویسی های ایشان پرداخته و به جایگاه این استاد بزرگ خوشنویسی قاجار در مکتب شیرازاشاره کرد.

در ادامه استاد تل جنگانی از خانم کلینی،هنرمند تقدیر کرد و او را که بار پژوهش این حرکت فرهنگی را به عهده داشت، منشاء اصلی شناسایی مزار میرزا علینقی دانست؛ سپس تل جنگانی به اهمیت پژوهشی اینگونه حرکت های فرهنگی پرداخت، چراکه تاکنون در منابع موجود تاریخ وفات میرزا علینقی ۱۳۴۶ ه.ق آمده در صورتی که تاریخ قید شده بر سنگ مزار ۱۳۴۵ ه.ق است.

پس از سخنان استاد تل جنگانی، سید احمد علوی با تقدیر از این حرکت فرهنگی این کار فرهنگی را زمینه ساز توجه مسؤولین به این مکان دانستند؛ همچنین استاد غازی مطالبی را در رابطه با جنس سنگ مزار و شیوه حکاکی آن برای حاضرین بیان کرد.

این در حالی بود که استاد فریدونی به خوشنویسان دوره قاجار شیراز اشاره کرد و تعدادی از خوشنویسان پس از میرزا علینقی را نام برد.

در پایان مراسم پس از از گلباران کردن آرامگاهِ میرزا علینقی توسط حاضرین استاد تل جنگانی ازدیوان حافظ، به خط میرزا علینقی، تفألی زد:

«دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند»

بدین ترتیب امید است از این پس آرامگاه این استاد بزرگ مهجور نماند و این نخستین گام ها، مقدمه تلاشی باشد برای شناساندن هرچه بیشتر این هنرمند باشد تا با مساعدت و همکاری مسئولان دلسوز این شهرِ پررمز و راز، آرامگاهی مناسب و در خور شخصیت این هنرمند ارزشمند، ساخته شود.