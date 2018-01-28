دستگاه های اجرایی فعالیت در حوزه قرآنی را با جدیت مدنظر قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای مجمع خیران قرآنی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: بایستی فرهنگ قرآنی در استان مرکزی عمیق و گسترده و این امر مهم در جامعه ترویج، تبلیغ و تفهیم شود.

وی افزود: هدف ما بر این محور است که نوجوانان و جوانان استان مرکزی از معارف قرآنی سیراب شوند و در نتیجه استان امام با همت دست اندرکاران در این زمینه الگو تلقی شود، متاسفانه دستگاه های اجرایی برخی رسالت های اصلی را به فراموشی سپرده اند و بیشتر از اقدامات اصلی به فرعیات می پردازند که این مسئله نیازمند اصلاح است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان کرد: خون های بسیاری در راه حفظ قرآن ریخته شده، هویت ما قرآنی است و اگر قرآن را از ما بگیرند، هیچ تفاوتی با سکولارها نخواهیم داشت، هدایت جوانان ما به آموزش های قرآنی بستگی دارد و امیدواریم که این اقدامات در استان مرکزی به خوبی پیگیری شود.

دری‌نجف‌آبادی تصریح کرد: مدارس امین الگوهای جامعه تلقی می شوند و این مدارس استان سال گذشته رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده اند و به دنبال کسب این مقام تصمیم گرفتیم تعداد طلبه های این مدارس را از ۷۵۰نفر افزایش دهیم که خوشبختانه اکنون به یک هزار و ۵۰ طلبه رسیده ایم که در صورت اعطای نیرو و فراهم شدن امکانات لازم ظرفیت ارتقای این تعداد به هزار و ۲۰۰شاگرد نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: استان مرکزی در زمینه حوزوی شاهد عقب افتادگی ها و رهاشدگی هایی در این مدت بود که خوشبختانه در سال های اخیر به جبران آنها پرداختیم و درحال حاضر پنج هزار طلبه خواهر، برادر و طلبه پیش حوزوی در استان مرکزی درحال تحصیل و فراگیری علوم قرآنی هستند که اگر خیران مارا یاری کنند تا سال آینده پنج تا ۱۰ مدرسه حوزوی دیگر به این ظرفیت ها و به نام خیران اضافه خواهیم کرد که همین امر بستر بسیار مناسبی برای گسترش فرهنگ قرآنی به شمار می آید.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی عنوان کرد: صرف منابع و استفاده از ظرفیت خیران در حوزه قرآن، سرمایه ای در بستر تقوا و معنویت است که در این راستا باید از سایر خیران نیز دعوت شود تا در این جریانات حضور یابند و به این سبب از سرمنشاء قرآن و ولایت بهره مند شویم.

دری‌ نجف‌آبادی خاطرنشان کرد: آموزش های قرآنی نیازمند سطح بندی و تربیت اساتید متناسب با هر سطح است، خوشبختانه ما در جامعه از ظرفیت رهبری قرآنی، ولایتی قرآنی، علما، رسانه ها و رادیوی قرآنی برخورداریم که با استفاده از این ظرفیت ها باید بکوشیم تا سیره قرآنی جایگزین ماهواره، اعتیاد و سایر آسیب ها در این جامعه شود.

وی بیان کرد: تمامی نهادها موظف هستند تا از فعالیت های قرآنی پشتیبانی و این اقدامات را در دستگاه های خود با جدیت دنبال کنند به گونه ای که روند ارتقای درجات را هم بر مبنای اولویت های قرآنی به انجام برسانند و این امر به گونه ای باشد که قلوب فعالان دستگاه ها به نور قرآنی مزین شده باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ابراز داشت: انقلاب اسلامی ما صادقی‌المنشاء و حسینی‌المکتب است و باتوجه به اهمیت امر آموزش روسای دانشگاه ها مسئولیت اسلامی محور دارند و چنانچه این مدیران از خون شهدا دفاع نکنند سمتشان برای آنها مشروعیت ندارد.