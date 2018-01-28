همایش «انقلاب ادامه دارد» در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بخشی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان کرد: طی ایام الله دهه فجر بیش از ۱۲۰ برنامه شامل فرهنگی، هنری، پروژه های عمرانی، سخنرانی، نشست در سطح استان اجرایی می شود.

وی با اشاره به اهم این برنامه ها اظهار کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی، برگزاری کرسی های علمی، برگزاری سخنرانی ها و نشست ها از جمله این برنامه ها است.

بخشی اظهار کرد: برپایی نمایشگاه عکس انقلاب، شعر، نقاشی و کاریکاتور با موضوع انقلاب از جمله برنامه های دانشگاه علوم پزشکی در دهه فجر است.

وی ادامه داد: همچنین برگزاری شب شعر انقلاب، برگزاری نشست های بصیرتی و پخش فیلم با موضوع انقلاب از جمله برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در دهه فجر است.

بخشی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده این ایام در جهاد دانشگاهی اظهار کرد: طی این ایام، ۱۴عنوان برنامه مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی توسط این دانشگاه برگزار می شود.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه بیرجند با بیان اینکه همچنین ۳۰ عنوان برنامه توسط دانشگاه بیرجند برگزار می شود، افزود: افتتاح اتوماسیون معاونت فرهنگی دانشجویی، افتتاح فضای کارگاهی نمایشگاهی معاونت فرهنگی بیرجند و برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی اسلامی از جمله این برنامه ها است.

بخشی ادامه داد: راه اندازی دفتر جهاد دانشگاهی در دانشگاه فرهنگیان، ترویج فرهنگ فاطمی و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی با عنوان امنیت ملی و سیاست ایران در منطقه نیز از دیگر برنامه های این دهه است.

وی با اشاره به برنامه های دانشگاه پیام نور بیرجند در این ایام بیان کرد: اعزام تیم های تخصصی پزشکی به روستاهای هدف و برگزاری همایش مجمع عالی بسیج جامعه پزشکان از مهم ترین برنامه های این دانشگاه است.

بخشی تکریم خانواده، چاپ بروشور های دانشجویان بعد از انقلاب را از دیگر برنامه های دانشگاه پیام نور دانست و گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع آسیب های اجتماعی خانواده و فضای مجازی، ماهواره، برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه انقلاب نیز جمله برنامه ی اجرایی دانشگاه علمی کاربردی در دهه فجر است.