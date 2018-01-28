نشست هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی با رئیس کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، غلامرضا امینی رئیس، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، احمد دنیامالی عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی و نایب رئیس کنفدراسیون کانوئینگ آسیا، وحید مرادی نایب رئیس کنفدراسیون روئینگ آسیا و خسرو ابراهیمی اعضای هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی با مسئولان کمیته ملی المپیک و معاون وزارت ورزش دیدار کردند.

رئیس و اعضای هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی ابتدا جلسه ای با سیدرضا صالحی امیری و شاهرخ شهنازی رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک داشتند.

در این دیدار صالحی امیری بر لزوم استفاده مناسب از ظرفیت بسیار خوب اعضای هیات رئیسه در جهت پیشبرد اهداف فدراسیون قایقرانی تاکید کرد.

مسئولان فدراسیون قایقرانی همچنین روز گذشته دیداری با محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان داشتند.