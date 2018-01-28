به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، فاضل عبادی اظهار داشت: ١٧ فیلم از بخش سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در دو سینمای قدس و فلسطین همدان اکران خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اسامی فیلم‌هایی که در همدان اکران خواهد شد را اعلام کرد و گفت: «قهرمانان کوچک»، «خجالت نکش»، «جاده قدیم»، «دنیای کیف‌ها»، «چهارراه استانبول»، «دارکوب»، «فیلشاه»، «ماهورا»، «بمب»، «دزد و پری»، «امیر»، «شکلاتی»، «تنگه ابوغریب»، «سوء تفاهم»، «به وقت شام»، «سرو زیر آب» و «مغزهای کوچک زنگ‌زده» در همدان اکران می‌شود.

وی گفت: فیلم های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از ۱۴ تا ۲۲ بهمن ماه در همدان اکران می شود.