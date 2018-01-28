نصرالله سجادی سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صالحی امیری امروز یکشنبه در حکمی نصرالله سجادی را به عنوان سرپرست کاروان ایران برای بازی های آسیایی 2018 اندونزی معرفی کرد.

سجادی تا چندماه پیش معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش بود.

بازی های المپیک۱۹۸۸ کره جنوبی، ۱۹۹۶ آمریکا، ۲۰۰۲ آتن یونان و ۲۰۰۸ پکن از جمله رویدادهایی است که سجادی به عنوان سرپرست در آنها حضور داشته است.

هجدهمین دوره بازی های آسیایی ۲۷ مردادماه تا ۱۱ شهریورماه سال آینده برگزار می شود. پیش از این اصغر رحیمی به عنوان سرپرست کاروان اعزامی به این بازی ها انتخاب شده بود اما وی از پذیرش این مسئولیت انصراف داد.