مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره برگزاری مسابقات کشوری فری استایل در همدان اظهار داشت: مسابقات کشوری اسکیت فری استایل ۱۲ بهمن‌ماه به مناسب دهه فجر در دو بخش بانوان و آقایان در خانه اسکیت همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: همدان در رشته فری استایل از استان‌های صاحب‌نام و بسیار مطرح بوده و در این رشته حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان با اشاره به زیرساخت اسکیت همدان گفت: کف‌پوش سالن اسکیت استان‌همدان در کشور کم‌نظیر است و همدان، بعد از تبریز و تهران سومین شهری است که از این نوع کف‌پوش استاندارد استفاده می‌کند.

مجیدی با تاکید بر برنامه ریزی برای تقویت هر چه بیشتر زیرساخت‌های اسکیت همدان به‌خصوص در شهرستان‌های استان همدان، گفت: برگزاری جشنواره همگانی اسکیت سال گذشته در همدان، فعالیت گستره مدرسه اسکیت و نصب کف‌پوش مناسب اسکیت در خانه اسکیت همدان همه و همه باعث رشد و استقبال مردم همدان از این رشته در مدت بسیار کوتاه شده است.

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان عنوان کرد: در حال حاضر همدان پایلوت اسکیت منطقه غرب کشور است.