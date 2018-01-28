به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته یکی از مقامات شهر پکن که با خبرگزاری شین‌هوای چین مصاحبه کرده، پکن تحت برنامه چندین ساله برای بازسازی ساختار اقتصادی خود ۱۰۰۰ شرکت تولیدی را تا سال ۲۰۲۰ تعطیل می‌کند.

این تعطیلی‌ها بخشی از طرح بزرگ و جامع متوازن کردن و یکپارچه‌سازی اقتصادهای شهرهای پکن، تیان‌جین و استان در برگیرنده آنها، هبی، می‌باشد. این برنامه همچنین شامل ساخت‌وساز شیون‌گان است که یک منطقه تحت توسعه جدید در هبی است.

لیو بوژنگ، معاون دفتر پکن سازمان نظارت بر طرح یکپارچه‌سازی پکن-تیانجین-منطقه هبی، در کنفرانس خبری گفت که در پایان این دهه، پکن ۳۰۰ بازار و مرکز لجستیکی خود را تعطیل می‌کند.

پکن که محل زندگی ۲۲ میلیون نفر است، در تلاش است رشد آلودگی هوای خود را محدود کند و صنایع خود و آن‌چه به آنها «عملکردهای غیر پایتختی» می‌گوید را به منطقه هبی منتقل کند تا آلودگی را کاهش داده و از تراکم و ازدحام پکن کم کند.

لیو گفت که امسال پکن ۵۰۰ شرکت تولیدی و ۱۷۶ بازار و مرکز لجستیکی را خواهد بست و برخی از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را هم به مناطق حومه شهری منتقل می‌کند.

طبق پیش‌نویس بودجه ۲۰۱۸، پکن در نظر دارد ۱۲.۲ میلیارد یوآن (۱.۹ میلیارد دلار) برای انتقال عملکردهای غیر پایتختی، هزینه کند.