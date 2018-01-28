۲۸ درصد حجم مخزن سد اکباتان همدان پر است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، منصور ستوده اظهار داشت: در سال آبی ۹۵-۹۶ حدود ۴۰۶ میلیمتر بارش برف و باران در استان همدان رخ داده که خوشبختانه وضعیت ذخایر آبی همدان با این بارش‌ها بهبود یافته است.

وی افزود: در سال آبی گذشته به میزان ۴۶۷ میلی‌متر بارندگی در سطح استان همدان رخ داد که این رقم در سال ۹۳، ۳۰۲ میلیمتر و در متوسط بلندمدت ۳۳۰ میلی‌متر بوده است.

سرپرست شرکت آب‌منطقه‌ای همدان با اعلام اینکه در حال حاضر ذخیره سدهای استان همدان به ۵۶ میلیون و ۵۱۰ هزار مترمکعب رسیده است، عنوان کرد: در حال حاضر سد سرابی تویسرکان ۶ میلیون و ۶۴۰ هزار مترمکعب، سد کلان ملایر ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب، سد آبشینه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب، سد شیرین‌سو ۵۵۰ هزار مترمکعب و سد اکباتان همدان ۹ میلیون و ۴۷۰ هزار مترمکعب ذخیره آبی دارند.

وی با بیان اینکه سد اکباتان همدان با کاهش ذخیره آبی نسبت به ماه‌های گذشته مواجه بوده است، عنوان کرد: حجم سد اکباتان در حال حاضر به ۹ میلیون و ۴۷۰ هزار مترمکعب کاهش یافته و ۲۸ درصد از ذخیره سد پر بوده که این رقم سال گذشته ۴۰ درصد بوده است.

ستوده با اشاره به اینکه سد اکباتان سال آبی گذشته سرریز کرده است، عنوان کرد: در حال حاضر میزان ورودی سد اکباتان ۴۶۲ لیتر در ثانیه و میزان خروجی ۷۲۹ لیتر در ثانیه است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال آبی تاکنون یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب وارد سد اکباتان همدان شده است، بیان کرد: در مدت مشابه سال گذشته ۴ میلیون مترمکعب آب وارد شده بود که ۶۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.