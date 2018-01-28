بهره برداری و یا آغاز عملیات ۳۳۵ طرح استان بوشهر در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران با تبریک فرارسیدن ایام پیروزی انقلاب، اظهار داشت: دهه فجر زمان مناسبی برای ارائه فعالیت های صورت گرفته و دستاوردهای نظام و انقلاب است.

وی با اشاره به اینکه تلاش شده برنامه ها و پروژه ها در این دهه با رویکرد تولید و اشتغال صورت گیرد، افزود: برنامه های مختلفی در این راستا صورت گرفته است که یکی از این برنامه ها بهره برداری و یا آغاز عملیات پروژه های مختلف عمرانی است.

معاون استاندار بوشهر تصریح کرد: در این ایام ۲۸ طرح تولیدی با اعتباری بالغ بر ۸۲ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

باستی با عنوان اینکه در اجرای پروژه ها به روستاها نیز توجه شده است، عنوان کرد: از مجموع ۳۳۵ طرح که در دهه فجر امسال بهره برداری و یا عملیات اجرایی آن آغاز می شود بالغ بر ۱۳۷ طرح آن مربوط به روستاها است.

وی گفت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۳۸۵ میلیارد تومان در دهه فجر انجام می شود که ۲۰۲ طرح آن افتتاح و دیگر پروژه ها عملیات آنها آغاز خواهد شد.



معاون عمرانی استاندار بوشهر بیان کرد: طرح هایی که در دهه فجر انجام خواهد شد می توان به پروژه های ورزشی، کشاورزی، آبخیرداری، برق رسانی و آب رسانی اشاره کرد.