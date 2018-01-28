به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی در نشست با خبرنگاران رسانه‌ها گفت: خرم‌آباد تنها استانی است که به مرکز مانیتورینگ هوشمند ترافیک متصل نیست.

مرکز لرستان مرکز مانیتورینگ هوشمند وجود ندارد

وی افزود: جریمه‌های راهنمایی و رانندگی درون‌شهری و برون‌شهری که به‌حساب خزانه واریز می‌شود بخشی از آن‌ها در اختیار ناجا و شهرداری قرار می‌گیرد در راستای رفع مشکلات ترافیکی و توسعه امکانات برای کنترل و سامان بخشی ترافیک می‌شود اما هنوز در خرم‌آباد به‌عنوان مرکز استان، مرکز مانیتورینگ هوشمند وجود ندارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان ادامه داد: مبلغ هشت میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان جریمه در سال ۹۵ به‌حساب استان لرستان واریزشده است و این در حالی است که ما بیشتر از هشت میلیارد تومان جریمه در استان داشته‌ایم.

سرهنگ مرادی گفت: این مبلغ صرفاً برای موارد کنترل ترافیکی، خط‌کشی‌ها، نصب علائم و ...هزینه می‌شود ولی متأسفانه در سنوات گذشته برای هزینه‌هایی مانند آسفالت، لکه‌گیری و ... هزینه شده است درحالی‌که با تهیه و هوشمند سازی امکانات کنترل ترافیکی بهتر می‌توان در این زمینه فعالیت کرد.

وی اضافه کرد: جریمه تخلف از چراغ‌قرمز ۲۰۰ هزار تومان است که گاهی ممکن است سبب درگیری شود ولی اگر تجهیزات ترافیکی هوشمند شود، این اتفاقات رخ نمی‌دهد و حتی قانون پذیری بیشتر می‌شود.

فوت ۱۶۳ نفر در تصادفات درون‌شهری

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به آمار فوتی‌های تصادفات اشاره کرد و ادامه داد: در بحث تصادفات تا مردادماه سال ۹۵ آمار تصادفات افزایشی بود به‌نحوی‌که آمار تصادفات ۲۵ درصد افزایش‌یافته بود.

سرهنگ مرادی گفت: با همکاری‌های فرماندهی انتظامی استان و اقدامات پلیس راهور در مناطقی مانند خرم‌آباد، الیگودرز و بروجرد اقداماتی در راستای کاهش تصادفات و فرهنگ‌سازی در این زمینه‌ها صورت گرفت که خوشبختانه براثر این اقدامات امروز شاهد روند کاهشی ۲۷ درصدی در این زمینه هستیم.

وی اضافه کرد: به این طریق از مردادماه سال گذشته تا بهمن‌ماه امسال در حوزه تصادفات درون‌شهری و برون‌شهری شاهد کاهش سه‌درصدی متوفیان هستیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان ادامه داد: تنها مرجع موثق فوتی‌های تصادفات پلیس راهور است که به‌صورت دقیق نسبت به شناسایی تصادفات و سوانح منجر به فوت اقدام می‌کند.

سرهنگ مرادی گفت: در مقطعی بنابر آمارهای پزشکی قانونی تعداد فوتی‌های تصادفات ۴۰ درصد افزایش بود که باید گفت تنها آمار رسمی قابل استناد در این زمینه آمار پلیس راهور است.

وی افزود: در ۱۰ ماهه اول سال جاری تعداد ۱۶۳ نفر فوتی داشته‌ایم که ۳۷ نفر آن‌ها عابر پیاده بوده‌اند.

ایجاد ستاد ترخیص در پست

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان ادامه داد: این یعنی ۶۳ درصد این آمار مربوط به عابریم پیاده است و متأسفانه از این تعداد نیز ۲۱ نفرشان سنشان از ۶۰ سال بالاتر است یعنی ۳۵ درصد این افراد کسانی هستند که سنشان بالای ۶۰ سال است.

سرهنگ مرادی از ایجاد ستاد ترخیص در اداره پست خبر داد و گفت: خودروها و موتورسیکلت‌هایی که در پارکینگ هستند تا ۳۰ درصد تخفیف می‌گیرند و این اقدام هم در راستای تسریع در ترخیص انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: اقدامات بیمه‌ای، پرداخت هزینه و ...نیز برای ترخیص خودروها ازاین‌پس در اداره پست و با همکاری پست انجام می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: درزمینهٔ پلاک گذاری تراکتورها نیز با جهاد کشاورزی اقداماتی صورت گرفته است و ۲۰ هزار تراکتور در سطح استان شناسایی‌شده است.

سرهنگ مرادی افزود: از این تعداد ۱۰ هزار تراکتور قابلیت شماره‌گذاری دارند.

وی ادامه داد: قبلاً این اقدامات از طریق مراکز خدمات کشاورزی، دهیاری‌ها و...انجام می‌شد ولی امسال دیگر کشاورزان مجبور نیستند برای انجام این کارها به خرم‌آباد بیایند و هر جا که مردم اعلام نیاز کنند مأموران ما به روستاها، دهیاری‌ها و ...مراجعه می‌کنند و اقدامات لازم برای پلاک گذاری را انجام می‌دهند.